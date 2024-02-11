Συνάντηση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σταϊκούρα με τον ομόλογο του της Σερβίας στο Βελιγράδι

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας συναντήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου με τον υπουργό Κατασκευών, Συγκοινωνιών και Υποδομών της Σερβίας Γκόραν Βέσιτς. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν θέματα που αφορούν την συνεργασία στις μεταφορές, την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών που θα συνδέουν τις δύο χώρες και την συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη των υποδομών στην Σερβία ενόψει της Παγκόσμιας έκθεσης EXPO 2027 που θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι.

Ο Έλληνας υπουργός επισήμανε ότι «η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης με τα Σκόπια και το Βελιγράδι αποτελεί μεγάλη σημασίας έργο για την περιφερειακή συνδεσιμότητα και τις μεταφορές». Στην συνάντηση των δύο υπουργών συμφωνήθηκε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τον συντονισμό του συστήματος ηλεκτρονικής είσπραξης διοδίων ώστε μέχρι το καλοκαίρι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες ηλεκτρονικές συσκευές και στις δύο χώρες για τη διέλευση των οχημάτων στα διόδια. «Έχουμε ήδη δώσει εντολή στους αρμόδιους φορείς να ολοκληρώσουν τις προκαταρκτικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας και να ασχοληθούν με τις τεχνικές, διοικητικές και νομικές πτυχές εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής είσπραξης διοδίων», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο κ. Σταϊκούρας.

Ο Σέρβος υπουργός Γκόραν Βέσιτς δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις συνομιλίες που είχε με τον κ. Σταϊκούρα επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα είναι ο σημαντικότερος φίλος που έχει η Σερβία στην Ευρώπη». Ο Βέσιτς δήλωσε ότι η παγκόσμια έκθεση EXPO 2027 θα αποτελέσει μία μεγάλη ευκαιρία προβολής όχι μόνο της Σερβίας αλλά και όλων των χωρών που θα συμμετάσχουν και τόνισε ότι η Ελλάδα θα έχει εξέχουσα θέση στην έκθεση αυτή.

Σημειώνεται ότι η Σερβία τα επόμενα τρία χρόνια προγραμματίζει να ξοδέψει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διοργάνωση της EXPO 2027. Ο εκθεσιακός χώρος θα κατασκευαστεί εκ θεμελίων στο νέο Βελιγράδι ενώ πέριξ θα γίνουν ξενοδοχεία και ξενώνες για την φιλοξενία εκθετών και επισκεπτών. Στην ίδια περιοχή θα κατασκευαστεί εθνικό στάδιο χωρητικότητας 60.000 θεατών, ενώ στο πρόγραμμα βρίσκεται και η ολοκλήρωση της πρώτης γραμμής του μετρό που θα συνδέει την παλιά πόλη με τον χώρο της έκθεσης.

Οι υπουργοί Χρήστος Σταϊκούρας και Γκόραν Βέσιτς επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στον πύργο «Νεμπόισα», τόπο μαρτυρίου του Ρήγα Φεραίου, που σήμερα λειτουργεί ως μουσειακός-εκθεσιακός χώρος αφιερωμένος στους αγώνες Ελλήνων και Σέρβων για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού. Η αναστήλωση του πύργου «Νεμπόισα» έγινε με πόρους της Βουλής των Ελλήνων.

Οι δύο υπουργοί θα μεταβούν σιδηροδρομικώς σήμερα στην πόλη Νόβισαντ της Βοϊβοντίνας, ταξιδεύοντας με την υπερταχεία Soko.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.