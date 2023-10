Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση θα προστατεύσει το ασφαλιστικό σύστημα από νέα ελλείμματα Πολιτική 19:25, 06.10.2023 linkedin

Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι σέβεται την Δικαιοσύνη, αλλά σέβεται και τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών την περασμένη δεκαετία, αλλά και την ανάγκη η χώρα να προχωρήσει με σταθερότητα μπροστά, μακριά από νέες οικονομικές περιπέτειες, αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης