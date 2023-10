Μητσοτάκης από Γρανάδα: Για την Ελλάδα δεν νοούνται εκπτώσεις από τους βασικούς κανόνες του κράτους δικαίου Πολιτική 17:39, 06.10.2023 linkedin

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνησε πως δε φωτογραφίζει κάποια χώρα - Ως προς το ζήτημα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε μετά το πέρας της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ ότι είναι αδύνατο να μην αυξηθούν οι πόροι για τους πληγέντες της κλιματικής κρίσης