Φάμελλος: Να σταματήσουμε το σχέδιο της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης - αποχέτευσης και των ΔΕΥΑ

Την κάθετη αντίθεση και εναντίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο σχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη να συνενώσει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και στο τέλος να ιδιωτικοποιήσει τη λειτουργία τους μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνάντηση που πραγματοποίησε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΠΟΕ-ΔΕΥΑ).

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχαν ακόμη οι Τομεάρχες: Εσωτερικών, Γιώτα Πούλου, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μίλτος Ζαμπάρας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλης Κόκκαλης.

«Το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης και στην ιδιωτικοποίησή τους. Δεν θα είναι πλέον το κριτήριο η εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών και της ανάπτυξης αλλά τα κέρδη των παρόχων των υπηρεσιών ύδρευσης»

«Η κυβέρνηση μετά το βροντερό όχι της κοινωνίας στην ιδιωτικοποίηση των ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ, όπως αυτό εκφράστηκε και σε κινητοποιήσεις, έχει βάλει τώρα στο μάτι τις ΔΕΥΑ. Προσπαθεί να συνενώσει τις ΔΕΥΑ, να αφαιρέσει την άμεση διοίκησή τους από τις δημοτικές αρχές αλλά και την εγγύτητα στον πολίτη, οδηγώντας στην συνέχεια στην παραχώρηση της διαχείρισής τους σε ιδιώτες μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σ.Φάμελλος.

«Το κυβερνητικό σχέδιο αμφισβητεί αφενός τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας αλλά κυρίως αμφισβητεί την πρόσβαση των πολιτών στο δημόσιο αγαθό του νερού, αλλά και τη περιουσία των Δήμων. Είναι ένα προσχεδιασμένο χτύπημα σε πολλαπλά επίπεδα».

Σημείωσε ακόμη ότι το σχέδιο της κυβέρνησης, την πρώτη τετραετία, περιλάμβανε τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για τη διαχείριση του νερού (ΡΑΑΕΥ) μέσω της επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Και τώρα προχωράει στην κατεδάφιση των ΔΕΥΑ: «η κυβέρνηση επέλεξε πρώτα από όλα να χρεωκοπήσει τις ΔΕΥΑ με το υπέρογκο ενεργειακό κόστος και τώρα, με πρόφαση τα μεγάλα ζητήματα που έχουν προκύψει ρευστότητας των ΔΕΥΑ αλλά και τιμολογίων ύδρευσης, έρχεται να ολοκληρώσει το τελικό σχέδιο που δεν είναι άλλο από τη δημιουργία περιφερειακών ΔΕΥΑ, την απώλεια των διοικήσεων από τους Δήμους και στη συνέχεια την είσοδο ιδιωτών μέσω ΣΔΙΤ στη διαχείριση της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

Επισήμανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει και τους εργαζόμενους, το θεσμό των ΔΕΥΑ και την πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό του νερού και δήλωσε υπέρ της δημιουργίας μιας κοινωνικής συμμαχίας σε αυτήν την κατεύθυνση: «έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να ανατρέψουμε το σχέδιο Σκυλακάκη – Μητσοτάκη, αλλά όλοι σήμερα εδώ θα συμπράξουμε για να μην υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο. Αυτό που έχει προτεραιότητα είναι να ενημερωθούν οι τοπικές κοινωνίες και να πάρουν θέση τα δημοτικά συμβούλια. Και είναι αναγκαίο να αναδειχθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης και των βουλευτών της ΝΔ».

Εκ μέρους της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ στη συνάντηση συμμετείχαν οι: Πρόεδρος, Δραγκόλας Παύλος, Αντιπρόεδρος, Μητράκος Αχιλλέας, Μέλος ΔΣ, Γκουρομπίνος Χρήστος, Νομικός Σύμβουλος, Μπαλατσούκας Σπύρος.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.