Νέο μήνυμα στην Ελλάδα έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα την Πέμπτη.

«Αύριο θα πάμε στην Ελλάδα. Είχαμε διαμάχες με την Ελλάδα χθες, και θα συνεχίσουμε να έχουμε και αύριο. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφος ως δύο χώρες που μοιράζονται την ίδια θάλασσα» τόνισε ο Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

Θα βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, σεβόμενοι τα αμοιβαία συμφέροντά μας, δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.



«Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε την Ουγγαρία στις 18 Δεκεμβρίου... Ενισχύουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες της περιοχής, αρχής γενομένης από τους γείτονές μας» ανέφερε.

«Το Ισραήλ θα λογοδοτήσει»



Το Ισραήλ θα λογοδοτήσει για κάθε καταπίεση που έχει ασκήσει στην παλαιστινιακή γεωγραφία από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, διεμήνυσε ακόμα, προσθέτοντας εμφατικά: «Δεν υπάρχει διαφυγή».



«Όσο περισσότερο η ισραηλινή κυβέρνηση κλιμακώνει την καταπίεσή της, τόσο πιο βαρύ το τίμημα θα πληρώσει: οι Ισραηλινοί ηγέτες αργά ή γρήγορα θα δικαστούν στο δικαστήριο της ανθρωπότητας, θα υποστούν την τιμωρία που τους αξίζει και θα πάρουν τη θέση τους στον κάδο των σκουπιδιών της Ιστορίας».



Ο Ταγίπ Ερντογάν επέκρινε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για την «απεριόριστη υποστήριξή τους» στο Ισραήλ, λέγοντας ότι αν δεν το έπρατταν, οι «ηγέτες αυτού του τρομοκρατικού κράτους δεν θα ενεργούσαν τόσο απερίσκεπτα».

«H μόνη αξία της Δύσης είναι η βαρβαρότητα. Η θρησκεία και ο πολιτισμός τους είναι από την Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρουμε οι Δυτικοί τι αγριότητες έκαναν σε Βοσνία, Μακεδονία, Ελλάδα και Δαρδανέλλια…».

«Η Τουρκία σπεύδει όπου υπάρχει ανάγκη και όπως το έκανε στην Κορέα, όπως το έκανε στην ‘’ειρηνευτική εκστρατεία της Κύπρου’’ (Αττίλας) όπως το έκανε στο Καραμπάχ».

«Όσοι μας απειλούν να φοβούνται»



«Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τρομοκρατικές οργανώσεις κατά μήκος των νότιων συνόρων της με τη Συρία και στο βόρειο Ιράκ» διεμήνυσε επίσης ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας για το PKK.



«Όσοι μας απειλούν να φοβούνται (…) Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να υπάρχει τρομοκρατική οργάνωση στο νότο της Τουρκίας, στο βόρειο τμήμα της Συρίας ή στο βορρά του Ιράκ», δήλωσε ο Ερντογάν.



Αναφερόμενος στη βόρεια πόλη της Συρίας Ταλ Ριφάατ, ο Ερντογάν είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή: «Θα ασφαλίσουμε τελικά τα μέρη κοντά στα σύνορά μας όπου συγκεντρώνονται τρομοκράτες, ιδιαίτερα το Ταλ Ριφάατ».

