Χάρης Δούκας: Η ανακύκλωση δεν προωθείται με τιμωρητική λογική

Έκκληση προς την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την τιμωρητική λογική και να δώσει κίνητρα στους Δήμους για την υλοποίηση των στόχων της ανακύκλωσης απευθύνει ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Μόλις ένα μήνα πριν την ανάληψη των καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών, η Κυβέρνηση αιφνιδιαστικά νομοθετεί μέτρα που, αφαιρούν αυθαίρετα σημαντικά ποσά από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, δυσχεραίνουν ζωτικές οικονομικές λειτουργίες των Δήμων και απειλούν με νέες οικονομικές επιβαρύνσεις τους πολίτες.

Δυστυχώς, η απερχόμενη αρχή του κ. Μπακογιάννη, ούσα ουραγός στην ανακύκλωση, είναι μεταξύ αυτών που προσέφεραν πάτημα στην κυβέρνηση για την παρέμβαση αυτή», τονίζει με δήλωσή του ο νεοεκλεγμένος Δήμαρχος Αθηναίων.

Ειδικότερα, ο κ. Δούκας αναφέρει:

Έχουμε δεσμευτεί για τη μείωση κατά 50% της ποσότητας των απορριμμάτων μέσα στην πενταετία και θα το κάνουμε πράξη. Καλούμε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την τιμωρητική λογική και να σταθεί με ουσιαστικά κίνητρα στο πλευρό των Δήμων για την υλοποίηση των στόχων της ανακύκλωσης.»

