Δένδιας: Ο αναθεωρητισμός αντιμετωπίζεται από όλα τα κράτη που συμμερίζονται τις ίδιες αρχές

«O αναθεωρητισμός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την ασφάλεια των κρατών. Απειλεί και την ίδια την ευμάρεια των πολιτών και των κοινωνιών και για αυτό και πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ισχυροί για να τον αντιμετωπίσουμε μαζί, μέσω ενός ευρύτατου πλέγματος δράσεων, συνεργασιών, συνεργειών που έχουν στόχο την προβολή των σημαιών, των κρατών και των κοινωνιών που συμμερίζονται τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες για το Διεθνές Δίκαιο και μια τάξη στον πλανήτη. Η ελληνική σημαία στέκει περήφανη σε αυτόν τον χώρο των κρατών που έχουν αυτές τις αξίες και αυτές τις αντιλήψεις».

Αυτά επισήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο χαιρετισμό του, με την ευκαιρία της διεξαγωγής της τελικής φάσης της διακρατικής Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «Olympic Cooperation 23» («Ολυμπιακή Συνεργασία 23») στο πεδίο Βολής Πετροχωρίου Ξάνθης, με την συμμετοχή, των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας και χερσαίων δυνάμεων από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Κυπριακή Δημοκρατία, τη Βουλγαρία και τη Γεωργία.

Το ”παρών” έδωσαν επίσης παρατηρητές από την Αίγυπτο, την Αλβανία, την Αρμενία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Ινδία, την Κυπριακή Δημοκρατία, τη Ρουμανία και τη Σαουδική Αραβία.

«Η παρουσία όλων αυτών των χωρών εδώ στην Θράκη αποδεικνύει τον διευρυμένο ρόλο που έχει αποκτήσει η πατρίδα μας, η Ελλάδα, στο πλαίσιο της συμμαχίας και της υπεράσπισης των κοινών μας αξιών και αρχών», σχολίασε περαιτέρω ο Έλληνας υπουργός.

Παράλληλα ο κ. Δένδιας εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση του τόσο για το μέγεθος της γαλλικής παρουσίας στην άσκηση, που όπως τόνισε ο ίδιος και η παριστάμενη πρέσβης της Γαλλίας Laurence Auer «είναι η μεγαλύτερη παρουσία γαλλικών χερσαίων δυνάμεων στην Ελλάδα και στην περιοχή αυτή μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», όσο και για τη χρήση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης από τις συμμαχικές δυνάμεις, στο πλαίσιο της «Ολυμπιακής Συνεργασίας 23».

«Είναι αποτέλεσμα της Συμφωνίας στρατηγικής σχέσης (σ.σ. η παρουσία των γαλλικών δυνάμεων) η οποία φέρει την υπογραφή μου ως υπουργού Εξωτερικών της προηγούμενης κυβέρνησης Μητσοτάκη. Σπάνια υπουργοί έχουν την ευτυχία να βλέπουν τις ευνοϊκές συνέπειες αυτών που έχουν υπογράψει στην πράξη. Η πρώτη συμφωνία που υπεγράφη με τις Ηνωμένες Πολιτείες έβαλε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στον γεωπολιτικό χάρτη, ως την κύρια είσοδο για την επικοινωνία με την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και την ενίσχυση στην ανατολική αυτή πτέρυγα των χωρών που μάχονται και υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο», υπενθύμισε ο κ. Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχαρίστησε τους διοικητές και το προσωπικό των τμημάτων των δυνάμεων που συμμετείχαν στην ΤΑΜΣ «για την εξαιρετική αυτή παρουσία στη σημερινή άσκηση και για τη συνεισφορά σας στην κοινή προσπάθεια προστασίας των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και της νομιμότητας στην ανθρωπότητα» ενώ σε προηγούμενη παρατήρηση του Αμερικανού συνταγματάρχη ότι πολλοί από αυτούς είναι μακριά από τα σπίτια τους είπε ότι «εδώ στην Ελλάδα θα είστε πάντα σαν στο σπίτι σας».

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν επίσης ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, ο διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος, ο διοικητής του Δ' Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Δημόκριτος Κωνσταντάκος, ο διευθυντής του Α΄ Κλάδου του ΓΕΣ υποστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο διοικητής της 20ης Τεθωρακισμένης μεραρχίας υποστράτηγος Νικόλαος Αθάνατος, και άλλα στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπαρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων της Γαλλίας αντιστράτηγος Guillaume Du Breil De Pontbriand, ο διοικητής της 7th FR Armored Brigade ταξίαρχος Phillipe Le Carff, ο διοικητής της 35 FR Regiment d' Infanterie συνταγματάρχης Phillipe Le Duc, ο MND-SE COM υποστράτηγος Dorin Toma, ο MND-SE DCOM ταξίαρχος Loic Girard, ο εκπρόσωπος της ιταλικής ταξιαρχίας GARIBALDΙ συνταγματάρχης Antonio Merenda, ο ακόλουθος Άμυνας της Γαλλίας σμήναρχος Olivier Madiot, ο στρατιωτικός ακόλουθος των ΗΠΑ συνταγματάρχης Nathan Mann, ο ακόλουθος Άμυνας της Αιγύπτου συνταγματάρχης Magdy Mohamad Ibrahim Radwan, ο ακόλουθος Άμυνας της Ινδίας συνταγματάρχης Vijayant Singh, ο ODC-gr ταξίαρχος Casey Luskin, ο AST-GR Paul Kalbos, ο ASG-BALKAN συνταγματάρχης Terry Saul, ο σύμβουλος της γαλλικής πρεσβείας Christian Fatras κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

