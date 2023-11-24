Για χυδαιότητα κάνουν λόγο που επιβεβαιώνει την ορθότητα της επιλογής τους να αποχωρήσουν από το κόμμα Κασσελάκη οι 9 βουλευτές της ομάδας Αχτσιόγλου, απαντώντας, σύμφωνα με το περιβάλλον τους, στην ανάρτησή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που υποστήριξε ότι θα απέσυρε την υποψηφιότητά του εάν η Έφη Αχτσιόγλου του έλεγε ότι θέλει να γίνει πρόεδρος.

«Δεν έχουμε καμία διάθεση να ακολουθήσουμε τον δρόμο που ο ίδιος έχει επιλέξει για τον εαυτό του. Για άλλη μια φορά απαντά στην πολιτική κριτική με προσωπικές επιθέσεις» φέρεται να απαντούν οι ανεξάρτητοι πλέον βουλευτές.

«Αν θέλει να κατανοήσει και τους υπόλοιπους πολιτικούς λόγους των μαζικών αποχωρήσεων χιλιάδων αγωνιστών από το κόμμα του, τον παραπέμπουμε στη χθεσινή δήλωση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και στα δεκάδες άλλα κείμενα αποχωρήσεων που έχουν κατατεθεί τις τελευταίες ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη μας το σοβαρό ενδεχόμενο να νομίζει οτι είναι «πουμαρό», προσθέτουν

Η δική μας υποχρέωση είναι η επιλογή της ευθύνης και της ελπίδας: η μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στην επικίνδυνη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, κάτι που είναι φανερό ότι ο κ. Κασσελάκης αδυνατεί να υπηρετήσει.



Υ.Γ Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πολύ θράσος ένας άνθρωπος που δεν έχει υπάρξει στην Αριστερά παρά μόνο ως διεκδικητής ή κάτοχος καρέκλας να κάνει μαθήματα ανιδιοτέλειας σε ανθρώπους που έχουν δώσει πολίτικες και κοινωνικές μάχες επι πολλά χρόνια στα κινήματα και στο κόμμα χωρίς καμία απολύτως καρέκλα.



