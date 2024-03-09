Χαρδαλιάς: Η λογοδοσία θα αποτελέσει το ουσιαστικό αποτύπωμα της θητείας μας

Αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά σε θέματα λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής προς τους πολίτες δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σε άρθρο του στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», με τίτλο «Η λογοδοσία είναι η δική μας δημοκρατική σφραγίδα».

Με αφορμή την πρώτη Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου στις αρχές της εβδομάδας που πέρασε, ο Νίκος Χαρδαλιάς έκανε λόγο για την καθιέρωση ενός «θεσμού βαθιά δημοκρατικού», που αποτελεί τη «σύγχρονη εκδοχή του "λόγου διδόναι" των αρχαίων Αθηναίων», μία διαδικασία που –όπως σημείωσε– ανοίγει μία καινούργια σελίδα στον τρόπο που λειτουργούν οι αυτοδιοικητικοί φορείς στην Ελλάδα, θα επαναλαμβάνεται ανά δίμηνο και στην οποία «συμπυκνώνεται η φιλοσοφία και, κυρίως, η ηθική που διέπει τη δική μας αντίληψη», όπως τόνισε.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανέφερε ότι στην πρώτη συνεδρίαση υπήρξε ένας «ουσιαστικός έλεγχος και εποικοδομητικός διάλογος» επί 11 θεμάτων, εκ των οποίων τα οκτώ ετέθησαν από την αντιπολίτευση. Ανάμεσα σε άλλα, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τη Δυτική Αττική, ύψους 540 εκ. ευρώ με 64+ έργα προς υλοποίηση, τον «ανένδοτο» αγώνα κατά της αφισορύπανσης –χωρίς εκπτώσεις και εξαιρέσεις για κάθε παραβάτη– την περαίωση του Φαληρικού Όρμου, της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Αττική για την οποία δεσμεύτηκε ότι θα έχει ολοκληρωθεί αυστηρά εντός των προβλεπόμενων 36 μηνών, καθώς και για την άμεση αποκατάσταση του δρόμου Καλλονής–Επιδαύρου, που καταστράφηκε από τον «Daniel», μετά τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που –όπως υπογράμμισε– σημειώθηκαν και για πέντε και πλέον μήνες.

Πρόσθεσε επίσης, ότι τη συνεδρίαση απασχόλησε και η έννοια της μητροπολιτικότητας, ως βασικό στοιχείο για την ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων που απασχολούν τον πολίτη, προκειμένου αυτά να επιλύονται άμεσα και οριστικά. «Η λογοδοσία θα αποτελέσει ουσιαστικό αποτύπωμα της θητείας μας. Γιατί δεν είναι όλοι ίδιοι. Και γιατί εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τη διαφορά» κατέληξε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Πηγή: skai.gr

