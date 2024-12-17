Συνάντηση με τους «γαλάζιους» βουλευτές είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δύο ημέρες μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και λίγο πριν τις γιορτές.

Εκμεταλλευόμενος το γιορτινό κλίμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σήμερα τους βουλευτές προκειμένου να έχουν μια χαλαρή συζήτηση για θέματα της επικαιρότητας αλλά και για να ενισχυθούν οι σχέσεις εντός της ΚΟ. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό, με τους βουλευτές να ποζάρουν χαμογελαστοί για μια selfie ενώ δεν έλειπαν και διάφορα εδέσματα όπως επίσης και η κρητική ρακή και άλλα ποτά.

Ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν ήταν ο προϋπολογισμός, τα μέτρα για τις τράπεζες αλλά και τα μέτρα έκπληξη για χαμηλοσυνταξιουχους και ένστολους, καθώς και για τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση το ζήτημα της Συρίας αλλά και το ταξίδι του πρωθυπουργού στον Λίβανο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μίνι γεύματος ορισμένοι βουλευτές σχολίασαν τη σημερινή συνάντηση.

«Έτσι οργανωμένα δεν έχει ξαναγίνει τιμά και τον πρόεδρο. Εκτός από ευχές έγινε και μια μικρή ανασκόπηση της ομιλίας του πρωθυπουργού την Κυριακή. Ήταν συγκλονιστική, 25 διακοπές για χειροκροτήματα δεν έχει ξαναγίνει σε αρχηγό από το 74 που είμαι βουλευτής. Και 4 όρθιοι. Δε μιλήσαμε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας» δήλωσε ο Γιάννης Τραγάκης.

«Του δώσαμε συγχαρητήρια για την ομιλία του και όσα είπε για τις τράπεζες και τους ένστολους. Θα τα φροντίσει όλα με σύνεση. Πάντα υπάρχει η πρώτη φορά» δήλωσε από την πλευρά του ο Διονύσης Χατζηδάκης.

«Το κλίμα ήταν εορταστικό. Κλείνει η χρονιά δημιουργικά. Συζητήσαμε και για διεθνείς εξελίξεις. Συζητήσαμε για το ταξίδι του στον Λίβανο. Η Ελλάδα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ιδίως για τους Χριστιανούς. Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια για τις παροχές. Να πηγαίνει καλά η οικονομία να στηρίζουμε τον κόσμο» δήλωσε ο Δημήτρης Καιρίδης προσθέτοντας ότι το γεύμα περιελάμβανε κρασί, κρητική τσικουδιά και ένα λιτό μπουφέ.

