Στις πληροφορίες – φήμες που κυκλοφορούν ότι θα παραχωρηθεί ελληνική ιθαγένεια στα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης.

«Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα υπάρξει πρόσθετη νομοθεσία. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, ο νόμος Βενιζέλου, και δεν υπάρχει κάτι που τους αποτρέπει να το κάνουν. Υπάρχει ο νόμος Βενιζέλου, από τη στιγμή που δεν αλλάζουμε το πλαίσιο, αν θέλει κάποιος να το ενεργοποιήσει είναι εκεί», είπε αρχικά ο κ. Βορίδης.

Στην ερώτηση πώς θα «ταυτοποιηθεί» προκειμένου να πολιτογραφηθεί Έλληνας– δηλαδή τι στοιχεία θα δηλώσει – ο υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι θα πρέπει να επιλέξει επώνυμο και όχι τίτλο ευγενείας, καθώς αυτοί δεν αναγνωρίζονται από το ελληνικό Σύνταγμα.

Τα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας «έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, κατά νόμο το επώνυμο, το οποίο είναι στοιχείο της προσωπικότητας του ανθρώπου. Το μόνο θέμα που υπάρχει με τη συγκεκριμένη οικογένεια είναι ότι δεν έχει επώνυμο, ενώ πχ στην Αγγλία η βασιλική οικογένεια έχει επώνυμο» είπε ο κος Βορίδης.

«Από τη στιγμή που μιλάμε για πολιτογράφηση υπάρχει ένα ζήτημα ταυτοποίησης. Παύλος του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας φαντάζομαι ότι υπάρχει και άλλος. Σε άλλα Συντάγματα αναγνωρίζονται οι τίτλοι ευγενείας, επομένως εκεί θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα "Παύλος, Πρίγκιψ της Δανίας, του Κωνσταντίνου και της Αννας Μαρίας", αυτό ταυτοποιείται. Εδώ εκ του Συντάγματος έχουμε απαγόρευση των τίτλων ευγενείας. Άρα η πρόσληψη του επωνύμου είναι στοιχείο της ταυτότητας του ατόμου» τόνισε.

Δείτε το απόσπασμα στο 10.48 του βίντεο



Πηγή: skai.gr

