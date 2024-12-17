Πρωτοβουλία Ελλάδας, Κύπρου και Αυστρίας για τη Συρία

Σεβασμό της ενότητας ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας προτείνουν, μεταξύ άλλων, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αυστρία που ανέλαβαν πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση ενεργού ρόλου της ΕΕ στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην πρωτοβουλία των τριών χωρών προβλέπεται:

Σεβασμός της ενότητας, ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Ομαλή, χωρίς αποκλεισμούς, υπό συριακή ηγεσία και με συριακή ιδιοκτησία πολιτική μετάβαση στο πνεύμα της απόφασης 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, απαλλαγμένη από ξένες παρεμβάσεις, που θα οδηγήσει σε αξιόπιστη, χωρίς αποκλεισμούς και μη θρησκευτική διακυβέρνηση βασισμένη στη δημοκρατική νομιμότητα, η οποία θα σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων και εθνοτικών ομάδων. Άμεσος διορισμός ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για τη Συρία. Ενεργή παρουσία ΕΕ και των κ-μ στη Δαμασκό για την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της κατάστασης. Δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης της ΕΕ, για την ουσιαστική εφαρμογή της Απόφασης 2254(2015) ΣΑΗΕ, και σύσταση ειδικής ομάδας δράσης. Συνέχιση αγώνα κατά τρομοκρατίας. Μόλις οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν, η ανοικοδόμηση της Συρίας θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, τόσο ως μέσο για την αποκατάσταση της ενότητας και της σταθερότητας της χώρας όσο και για την εξασφάλιση της προοπτικής ενός καλύτερου μέλλοντος για τον λαό της με τρόπο που να συμπεριλαμβάνει όλους τους πολίτες. Η ΕΕ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκρότηση ανεξάρτητου οργάνου για τους αγνοούμενους. Προώθηση ειδικών χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνεργασία με Οργανισμούς του ΟΗΕ και διεθνείς ανθρωπιστικούς εταίρους για τη στήριξη μειονοτικών ομάδων. Προτεραιότητα σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα για την παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση ψυχικών τραυμάτων σε ανηλίκους, την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας. Στήριξη κατά προτεραιότητα των εθελοντικών επιστροφών.

