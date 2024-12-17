Ερντογάν προς Κομισιόν: Οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ δεν πρέπει να είναι όμηροι σε «στενές ατζέντες μελών»

Οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ δεν πρέπει να είναι όμηροι σε «στενές ατζέντες ορισμένων μελών», δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα «για αποφάσεις από την ΕΕ που θα επικαιροποιήσουν την Τελωνειακή Ένωση, θα επιταχύνουν τις διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων έως ότου επιτευχθεί η απελευθέρωση των θεωρήσεων».

President @RTErdogan met with President of the European Commission Ursula von der Leyen, who is paying a visit to Türkiye, at the Presidential Complex. pic.twitter.com/54t6q4JE04 — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) December 17, 2024

Τόνισε την ανάγκη για ισχυρότερη, πιο θεσμοθετημένη σχέση με την ΕΕ. Ως υποψήφια χώρα «είμαστε δεσμευμένοι σε αυτόν τον στόχο» είπε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν βρίσκεται στην Άγκυρα για συνομιλίες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να συζητηθούν οι ραγδαίες εξελίξεις στη Συρία.

Ο Ερντογάν είπε ότι συμφωνεί με την Επιτροπή για την ανάγκη δημιουργίας μιας συμπεριληπτικής διοίκησης στη Συρία.

In Ankara today with President @RTErdogan.



Europe continues its engagement with regional leaders on Syria.



We will do our part to support the country at this critical juncture ↓ https://t.co/JdjCWwoPcz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2024

«Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που έχει νικήσει τις τρομοκρατικές οργανώσεις PKK, και Daesh/ISIS στο πεδίο», δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα «είναι ο μοναδικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ από αυτή την άποψη». Στην περιοχή, διεμήνυσε, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλη Κωστίδη, δεν υπάρχει καμία θέση για τρομοκρατικές οργανώσεις.



O πρόεδρος της Τουρκίας ανέφερε ότι αναμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την επιστροφή των Σύρων που εγκατέλειψαν τη χώρα κατά τη διάρκεια του 13χρονου εμφυλίου πολέμου στην πατρίδα τους.

The 🇪🇺🇹🇷 relationship is important.



Our economic relationship is growing stronger every year.



And Türkiye remain a key partner on migration.



An extra €1 billion for 2024 is on its way to support Türkiye’s efforts to host Syrian refugees. pic.twitter.com/cr3Tfaz7l9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2024

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην ανάγκη να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και να προστατευθούν οι μειονότητες μετά την πτώση του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όπως ανέφερε τη 10η Δεκεμβρίου στο Χ η κ. φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχεδίαζε επίσης να συζητήσει για την ανθρωπιστική βοήθεια με τον Τούρκο πρόεδρο.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε «τη σημασία της αντιμετώπισης των νόμιμων ανησυχιών της Τουρκίας για την εθνική της ασφάλεια στη Συρία». «Πρέπει να έχουμε επαφές και με τους Ισλαμιστές» σημείωσε η επικεφαλής της Επιτροπής. «Πρέπει να αυξήσουμε τον βηματισμό μας, και πρέπει να έχουμε επαφές με τα μέλη της HTS (Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ) και τους υπόλοιπους εκπροσώπους. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να ορθοποδήσει η Συρία, για να υπάρχουν υποδομές, νερό, και ρεύμα» σημείωσε.

«Κύριε Ερντογάν! Πράγματι η Τουρκία εδώ στην περιοχή έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει σημαντικό ρόλο για να έρθει σταθερότητα στην περιοχή. Στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κυρίως στην ανατολική Συρία υπάρχει ο κίνδυνος επανέναρξης της δράσης του ΙSIS αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε».

Our top diplomatic representative returns to Damascus.



We are stepping up our support to the population immediately with a Humanitarian Air Bridge.



And we start preparing early recovery, with our annual Syria conferences. pic.twitter.com/XuZArgMlcy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2024

