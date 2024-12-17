Οι βουλευτές στο Μαξίμου και στο βάθος η προεδρική εκλογή

Της Δώρας Αντωνίου

Την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα περάσουν σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, οι βουλευτές της Ν.Δ. που δεν έχουν κυβερνητικό αξίωμα, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία, δύο ημέρες μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, από την οποία η Κοινοβουλευτική Ομάδα εξήλθε αρραγής, να μιλήσουν με τον πρωθυπουργό για τα τρέχοντα ζητήματα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κλείσιμο της ομιλίας του το βράδυ της Κυριακής διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό τοπίο για να σβήσουν οι όποιες γκρίνιες είχαν εκδηλωθεί τους προηγούμενους μήνες και απειλούσαν να διαταράξουν την πορεία της κυβέρνησης.

Η απόφαση του πρωθυπουργού να ενσωματώσει στα μέτρα ενίσχυσης των ασθενέστερων το αίτημα βουλευτών, που είχε κατατεθεί και με τη μορφή ερώτησης, για κατάργηση της φαρμακευτικής δαπάνης για τους χαμηλοσυνταξιούχους, είναι ένα ισχυρό σήμα του Μαξίμου ότι ακούει τους βουλευτές και λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες και τις αγωνίες τους, τις προσλαμβάνουσες που έχουν από την κοινωνία. Kαι ότι όταν υπάρχουν περιθώρια δημοσιονομικά και η σχετική δυνατότητα, αυτά τα αιτήματα ικανοποιούνται. Οι διαμαρτυρίες για «κλειστές πόρτες» και για μηνύματα που δεν εισακούγονται μπαίνουν στο περιθώριο. Εξίσου σημαντικό για τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος είναι το μέτρο ενίσχυσης των ενστόλων, που θεωρούνται ένα προνομιακό πολιτικό ακροατήριο της Ν.Δ. και η σχετική απόφαση ικανοποιεί συνολικά το πιο συντηρητικό τμήμα της εκλογικής βάσης. Οι βουλευτές της επαρχίας θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις περιφέρειές τους για τις γιορτές έχοντας ως εφόδιο και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τις τράπεζες, καθώς οι χρεώσεις σε μια σειρά από υπηρεσίες μόνο δυσαρέσκεια προκαλούν στους πολίτες.

Κάθε άλλο παρά τυχαία, στο πλαίσιο αυτό, είναι η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ότι όσον αφορά την απαλλαγή 310.000 συνταξιούχων από τη φαρμακευτική δαπάνη, είναι «ένα αίτημα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. αλλά και την κοινωνίας των πολιτών». Η κυβέρνηση επιδιώκει να δείξει ότι ακούει τους βουλευτές και ότι θεωρεί τα αιτήματα που καταθέτουν χρήσιμα και κρίσιμα για να αφουγκράζεται την κοινή γνώμη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ατμόσφαιρα σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται ότι θα είναι ταιριαστή με το κλίμα των ημερών: εορταστική και χαρμόσυνη. Η κυβέρνηση κατάφερε να βγει αλώβητη από τη διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού, διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες που πιθανολογούσαν ακόμα και ηχηρές διαφοροποιήσεις και οι βουλευτές δεν έχουν λόγο να γκρινιάζουν, καθώς το παραταξιακό ακροατήριο μπορεί να αισθάνεται ικανοποιημένο.

Διαμορφώνεται ασφαλές έδαφος για μια ήσυχη περίοδο εορτών, πριν ανοίξει ουσιαστικά η συζήτηση για το επόμενο μεγάλο πολιτικό ορόσημο, την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Με τα τελευταία δεδομένα, ακόμα και αυτή η συζήτηση αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θα ήταν άλλη η εικόνα εάν στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος εξακολουθούσε να υπάρχει κλίμα αναβρασμού και δυσαρέσκειας και είναι διαφορετικά τώρα, που η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί. Ο πρωθυπουργός, που αναμφίβολα εξήλθε ενισχυμένος πολιτικά από τη συζήτηση του προϋπολογισμού, με άλλους όρους και μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων θα οριστικοποιήσει το προσεχές διάστημα τις αποφάσεις του. Η ομαλοποίηση του εσωκομματικού περιβάλλοντος αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι βουλευτές και στελέχη απέχουν από οποιαδήποτε δημόσια αναφορά και ονοματολογία σε σχέση με πιθανές υποψηφιότητες, κάτι που επίσης συμβάλει ώστε να μην οξύνονται τα πνεύματα.

Πηγή: skai.gr

