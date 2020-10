Η Ελλάδα καλωσορίζει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαιτζάν, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο twitter.

«Οι διαπραγματεύσεις των συμπροέδρων της ομάδας Μινσκ στον ΟΑΣΕ πρέπει να επανεκκινήσουν άμεσα για την ειρηνική επίλυση της διαφοράς», επισημαίνει.

#Greece welcomes the agreement reached between Armenia & Azerbaijan on a #ceasefire. Negotiations facilitated by the Co-Chairs of the @OSCE #MinskGroup must begin immediately to ensure a peaceful resolution.