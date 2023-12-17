«Η κορωνίδα της πολιτικής μας είναι η φύλαξη των συνόρων. Βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις εκεί για να μπορούμε να έχουμε μία ασφαλή χώρα», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη.

«Έχουμε μία διάταξη του 2014 που είναι σε ισχύ και σκοπό έχει την αποτροπή. Αυτή τη στιγμή, οι παλαιότεροι, περνούν στη νόμιμη μετανάστευση. Οι επόμενοι, με την ίδια διάταξη του 2014, του Αντώνη Σαμαρά, θα υπάγονται στην ίδια διάταξη και θα χρειάζονται επτά χρόνια για να μπουν στη νόμιμη», τόνισε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως εξήγησε η κα Βούλτεψη, «κάνουμε μία εφάπαξ ρύθμιση για δύο λόγους: ο πρώτος είναι η ανάγκη της ασφάλειας. Πρέπει όσοι είναι στη χώρα να καταγραφούν και να λάβουν το δικαίωμα για εργασία. Δεν είναι λογικό να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί».

«Δεν υπάρχει ασφάλεια εάν δεν ξέρουμε ποιός βρίσκεται μέσα στη χώρα. Είναι ένα μέσο για να καταγραφούν και να περάσουν στον κόσμο της εργασίας», πρόσθεσε.

