Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε την Πέμπτη το φορολογικό νομοσχέδιο, καθώς σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε.

158 νομοθέτες ψήφισαν υπέρ, 140 κατά, παρών 0, ένω συνολικά ψήφισαν 298.

Για τα άρθρα που είχε ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία:

ΑΡΘΡΟ 7: 169 υπέρ, 129 κατά 0 παρών

ΑΡΘΡΟ 15: 158 υπέρ 140 κατά, 0 παρών

ΑΡΘΡΟ 49: 158 υπέρ 140 κατά, 0 παρών

ΑΡΘΡΟ 50: 158 υπέρ 140 κατά, 0 παρών



Τέσσερις βασικές βελτιωτικές παρεμβάσεις στις διατάξεις του νομοσχεδίου για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής ανακοίνωσε το πρωί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να εξαιρέσει πλήρως, από τις προβλέψεις για το τεκμήριο, τα καφενεία στα χωριά με κάτω από 500 κατοίκους και στα νησιά των 3.100 κατοίκων, από τις προβλέψεις του νόμου. Έτσι και αλλιώς μιλάγαμε για 1.800 επιχειρήσεις και με έσοδα τα οποία θα ήταν ούτως ή άλλως περιορισμένα. Οι επιβαρύνσεις ήταν 35 ευρώ, 70 ευρώ, 120 ευρώ ετησίως. Για τέτοιου είδους επιβαρύνσεις μιλούσαμε. Εν πάση περιπτώση η κυβέρνηση αποφασίζει να τα εξαιρέσει», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόσθεσε:

«Επειδή τα περίπτερα εμπορεύονται προϊόντα με χαμηλό κέρδος, μας έπεισαν, στον διάλογο, ότι θα πρέπει να υπάρξει μία ειδική εξαίρεση ως προς τον τζίρο, ως προς την επιβάρυνση λόγω τζίρου», σημείωσε και συμπλήρωσε ότι «η τρίτη παρέμβαση αφορά στους ασφαλιστικούς συμβούλους που δουλεύουν σε μέχρι δύο εταιρείες. Υπάρχει μια ομοιότητα με τους εργαζόμενους με μπλοκάκια και γι' αυτό θα υπάρξει και εκεί εξαίρεση».

Τέλος, τόνισε πως «στα ταξί, όσοι έχουν μερίδιο μέχρι 25% θα έχουν μείωση κατά 50% στο τεκμήριο που επιβάλλεται από τον νόμο».

Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι αυτές είναι οι τέσσερις βασικές εξαιρέσεις που θα κάνει η κυβέρνηση στο σχέδιο νόμου.

Πηγή: skai.gr

