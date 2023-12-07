Θετικό και αναγκαίο βήμα χαρακτηρίζει την ύπαρξη και την επιβεβαίωση ανοικτών διαύλων με την Τουρκία, ο Δημήτριος Μάντζος, κυνοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, σε μία πρώτη αντίδραση στην επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα σήμερα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αναμένεται αναλυτική ενημέρωση για το σημερινό συμβούλιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Μάντζου:

Η ύπαρξη και η επιβεβαίωση ανοικτών διαύλων με την Τουρκία αποτελεί θετικό και αναγκαίο βήμα.

Υπό αυτό το πρίσμα και με κριτήριο την ένταξη σε μια μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική αντιμετωπίζουμε και την υπογραφή Διακήρυξης μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου.

Η ουσία βρίσκεται πάντοτε πίσω από τις φωτογραφίες και τις εθιμοτυπικές δηλώσεις: Στο κείμενο του συμφώνου, στη δεσμευτικότητά του και στο κατά πόσον οι γενικές διατυπώσεις του μπορούν να αφήσουν ενδεχόμενα περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών.

Άλλωστε, η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης προϋποθέτει πρόοδο στο πεδίο και όχι μόνο δηλώσεις -όπως αποδεικνύει χαρακτηριστικά η απόπειρα επαναφοράς του κ. Ερντογάν σε «τουρκική» και όχι μουσουλμανική μειονότητα.

Με αυτές τις παραδοχές, το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής παραμένει προσηλωμένο σε μια πολιτική αρχών έναντι της Τουρκίας, με αμοιβαίο και επαληθεύσιμο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και πλήρη εγκατάλειψη της αναθεωρητικής στρατηγικής της Άγκυρας. Μελετούμε προσεκτικά τα κείμενα των διμερών υπουργικών συμφωνιών και αναμένουμε αναλυτική ενημέρωση τόσο για το σημερινό συμβούλιο όσο και για τα επόμενα βήματα διαλόγου με την Τουρκία.

