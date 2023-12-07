Τρία αυστηρά μηνύματα, για ένταση ελέγχων στα μεγάλα… «ψάρια» της αγοράς, για αποφασιστικές κινήσεις στο λαθρεμπόριο καυσίμων και για καθυστέρηση και καμία ανοχή, σε σχέση με την εγκατάσταση των POS, έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, που ανέβηκε στο βήμα της ολομέλειας πριν από λίγο.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι εφεξής ο ελεγκτικός μηχανισμός δίνει το βάρος στη σύλληψη της φοροδιαφυγής που τελείται από τα «μεγαλύτερα και τα μεγάλα ψάρια» της αγοράς.

«Από δω και πέρα, το βάρος μας, και στο υπουργείο Οικονομικών και στην ΑΔΑΕ, πέφτει στους ελέγχους. Ελέγχους σε σχέση με όσους αμφισβητήσουν το τεκμήριο και πρέπει να μας αποδείξουν ότι ζουν πολύ χαμηλότερα. Θέλουμε οι έλεγχοι αυτοί να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Ελέγχους σε σχέση με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου -είναι μέσα στο νομοσχέδιο- οι οποίες ενισχύονται και διευρύνονται έτσι ώστε να στοχεύσουμε κατά βάση σε μεγάλη φοροδιαφυγή -εταιρείες οι οποίες και αυτές δείχνουν ότι ζουν για χρόνια με ζημίες. Θέλω το μήνυμα αυτό να το λάβουν αυτοί στους οποίους απευθύνεται: εμείς είμαστε ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα και κοιτάμε προς όλες τις κατευθύνσεις, σε σχέση με τη φοροδιαφυγή», είπε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε ότι και με τις παρεμβάσεις του νομοσχεδίου, θα απελευθερωθούν ανθρώπινοι πόροι της ΑΔΑΕ ώστε να «στοχεύσει ο ελεγκτικός μηχανισμός σε μεγαλύτερα και σε μεγάλα ψάρια».

Ισχυρό μήνυμα όμως επεφύλασσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε σχέση με το λαθρεμπόριο. «Δεν είναι για το θεαθήναι αυτά που περνάμε στο νομοσχέδιο. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά άσχημη. Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε το θέμα με την αυστηρότητα που πρέπει, με την αντικειμενικότητα αλλά και με την αυστηρότητα που πρέπει και αυτό αφορά όλους τους εμπλεκόμενους, ιδιαίτερα όλους εκείνους που κατά καιρούς απασχολούν τη δημοσιότητα, με διάφορα ωραία πρωτοσέλιδα, και όλοι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κα Οικονομικών και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να είναι απολύτως αυστηρή, να εφαρμόσει το νόμο αλλά και να ασκήσει κάθε δυνατή πίεση, όπου χρειάζεται, για να προχωρήσει το σύστημα εισροών-εκροών. «Γι΄αυτό άλλωστε βάζουμε υποχρεώσεις και στις ίδιες τις εταιρείες πετρελαιοειδών αλλά πρέπει να αντιμετωπιστούν και όποια κενά υπάρχουν, αμέσως, χωρίς καθυστερήσεις, διότι πράγματι δεν είναι θετικό για την πατρίδα μας ότι εγώ ξεκίνησα το σύστημα εισροών-εκροών το 2009, ως υπουργός Ανάπτυξης, πέρασαν τόσες κυβερνήσεις, έχουν γίνει βήματα μπροστά, δεν θέλω να τα ισοπεδώνω, αλλά δεν έχει ακόμη το σύστημα ολοκληρωθεί και υπάρχουν ακόμα κενά. Τα βλέπω, εκνευρίζομαι προσωπικά, αγανακτώ και γι΄αυτό το λόγο, στέκομαι σε αυτό το μήνυμα. Και δεν θα μείνω με την αγανάκτηση βεβαίως… Να το ξεκαθαρίσω σε όλους», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Παράλληλα ο κ. Χατζηδάκης έστειλε το μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει καμία καθυστέρηση και καμία ανοχή, σε σχέση με την εγκατάσταση των POS. Στην κατεύθυνση αυτή συστήνεται ομάδα εργασίας που θα μετέχουν υπουργείο, ΑΔΑΕ, φορείς της αγοράς προκειμένου να προχωρήσει η εγκατάσταση, πολύ περισσότερο που το σύστημα έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και δεν πρέπει να τεθεί σε διακινδύνευση η χρηματοδότηση της χώρας, «γιατί ο ένας παριστάνει ότι πονάει η μέση του, ο άλλος λέει ότι πονάει η πλάτη του και ο τρίτος γιατί ήρθαν τα… Χριστούγεννα και μετά η Πρωτοχρονιά». Θέλω να είναι σαφές, είπε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε ότι θα μπουν σε εφαρμογή τα POS και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει διαφορετικά.

Η κυβέρνηση θέλει να είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική, θέλει να κοιτάει προς όλες τις πλευρές της κοινωνίας, και δεν θα χαϊδεύει μια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, αδιαφορώντας για προβλήματα που υπάρχουν αλλού, είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο, αξιοποιώντας τα τεχνικά εργαλεία, πρακτικές άλλων χωρών, θα δώσει αποτέλεσμα στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι εκείνο που θα μείνει, μετά την άδικη γκρίνια, είναι ότι αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση θα αποδειχθεί μεταρρύθμιση κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι συνολικές παρεμβάσεις του νομοσχεδίου (παρεμβάσεις στο ΦΠΑ, στο σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το λαθρεμπόριο και τα ακίνητα), όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών, υπολογίζεται ότι μέχρι το 2027, θα αποδώσουν έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που θα προσεγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ (σ.σ.: από αυτά, περίπου 500 εκατομμύρια θα προέλθουν από το τεκμαρτό στους ελεύθερους επαγγελματίες). «Αυτός είναι ο λογαριασμός της κυβέρνησης», είπε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε ότι τα έσοδα αυτά θα χρηματοδοτήσουν την υγεία και την παιδεία.

