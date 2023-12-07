Φορολογικό νομοσχέδιο: Ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και σε άρθρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και σε άρθρα του νομοσχεδίου «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής».

Ονομαστική διεξάγεται για το άρθρο 7 «Πρόστιμα για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό», το άρθρο 15 «Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας», το άρθρο 49 «Μείωση συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου» και το άρθρο 50 «μείωση συντελεστή φόρου πώλησης εισηγμένων μετοχών».

Αίτηση ονομαστικής επί της αρχής και επί των άρθρων 7, 15, 49 και 50 υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αίτηση ονομαστικής επί της αρχής και επί των άρθρων 15, 49 και 50 υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ. Αίτηση ονομαστικής επί της αρχής και επί των άρθρων 15, 49 και 50 υπεβλήθη από το ΚΚΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

