Εφ΄ όλης της ύλης μίλησε η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ ξεκινώντας από τα θλιβερά περιστατικά στην αστυνομία, με τον σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού από οπαδούς στα επεισόδια στου Ρέντη και τον θάνατο του 29χρονου σε καταδίωξη τα ξημερώματα στον Ασπρόπυργο.

Η κ. Μπακογιάννη εξέφρασε τη συντριβή της για το θάνατο του 28χρονου αστυνομικού, ενώ για το περιστατικό στο Γκάζι είπε ότι το οργανωμένο έγκλημα παίρνει διαφορετικές διαστάσεις.

Για την οπαδική βία τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε σκληρά μέτρα. «Αυτοί δεν είναι οπαδοί αλλά στυγνοί εγκληματίες» είπε και συμπλήρωσε πως «πολλά χρόνια κάνουμε τα στραβά μάτια, και αυτοί καλύπτονται πίσω από την φανέλα του οπαδού. Ο Μητσοτάκης γνωρίζει ότι θα πάρει χρόνο αυτή η υπόθεση, δεν είναι πρωθυπουργός που έχει ψευδαισθήσεις».

Για την τροπολογία που αφορά την άδεια παραμονής μεταναστών, τόνισε ότι ο νόμος Σαμαρά για τους μετανάστες ισχύει στο ακέραιο. «Από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος Σαμαρά έχουν πάρει τα χαρτιά παραμονής 80.000 άνθρωποι με προϋπόθεση την επταετία. Σήμερα βάζουμε τριετία με αυστηρότερα κριτήρια, καθώς θέλουμε καθαρό ποινικό μητρώο και συμβόλαιο εργασίας» είπε και πρόσθεσε «Είναι καλύτερα να κάθεται κάποιος 7 χρόνια στην Ελλάδα χωρίς να ξέρουμε να βρίσκεται ή να ξέρουμε πού δουλεύουν».

Στα Χανιά, όπως είπε υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών. «Είχαμε μεγάλο αριθμό μεταναστών που πήγανε στην Ιταλία γιατί πήραν χαρτιά σε δύο χρόνια. Οι Έλληνες θέλουν να δουλέψουν σε άλλες δουλειές, με καλύτερο μισθό», είπε μεταξύ άλλων.

Αναφορικά με την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, η Ντόρα Μπακογιάννη υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία βεντέτα «είναι μπαρούφες όσα ακούγονται. Απλώς διαφωνώ με τον Σαμαρά. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί γίνονται παρεμβάσεις πριν γίνουν συζητήσεις στα ελληνοτουρκικά. Γιατί αντιδρά για το θέμα των μεταναστών ενώ ξέρει ότι είναι ο δικός του νόμος και το μόνο που αλλάζει είναι ότι παίρνουν άδεια παραμονής, δεν γίνονται ελληνοποιήσεις, πρόσθεσε.

Για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών επανέλαβε ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα. «Η αδικία στα παιδιά δεν πρέπει να υπάρχει» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.