Βουλή: Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για αύριο «Ώρα του πρωθυπουργού»

H αυριανή απάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού», αναβάλλεται τελικά για την επόμενη Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024, για την ίδια επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «Νέα Αριστερά» Αλέξης Χαρίτσης.

Η συζήτηση αναβάλλεται καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αισθάνεται ακόμη καταβεβλημένος από τη γρίπη. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός γύρισε με ίωση από το Νταβός.

Πηγή: skai.gr

