Νέα δήλωση Ερντογάν περί αποχώρησης από την πολιτική: «Θα παραδώσουμε τον αγώνα μας στους νέους»

Συζητήσεις έχει προκαλέσει στο εσωτερικό της Τουρκίας η νέα δήλωση του Ερντογάν για τη μελλοντική αποχώρησή του από την πολιτική, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Θα παραδώσουμε τον αγώνα μας στους νέους έχοντας ήσυχη την καρδιά μας» είπε ο Τούρκος πρόεδρος και συμπλήρωσε πως «είμαστε φιλοξενούμενοι στην εποχή των νέων. Σύντομα εσείς θα αναλάβετε την παρακαταθήκη μας».

Ερντογάν: «Στην πολιτική θα υψώσουμε τη σημαία της νίκης πάνω στο κάστρο και μετά θα παραδώσουμε τη σκοπιά, σε εσάς κι αυτό θα το κάνουμε έχοντας ήσυχη την καρδιά μας. Προσπαθούμε να εκτελέσουμε το καθήκον μας για να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Κι εσείς ως νέοι θα κάνετε αυτό που σας αναλογεί. Εμείς τώρα πια είμαστε οι φιλοξενούμενοι της εποχής των νέων. Με την βοήθεια του Θεού, σύντομα εσείς θα αναλάβετε τον αγώνα και την παρακατήκη που μας άφησαν οι πρόγονοι μας με τα έργα τους, τις ιδέες τους και και την καρδιά τους κι εμείς την υποστηρίζουμε με κάθε κόστος. Εσείς θα κουβαλήσετε αυτήν την παρακαταθήκη, εσείς θα την απογειώσετε».

Τα κεφτεδάκια που είχε κεράσει ο Ιμάμογλου στον Ερντογάν

Ιμάμογλου: «Το 1994 ο Ερντογάν είχε έρθει στο εστιατόριό μου και είχε φάει κεφτεδάκια και δεν του πήρα χρήματα»

Ιμάμογλου: «O κύριος Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν είναι ένας σημαντικός πολιτικός που έχει βάλει τη σφραγίδα του στα τελευταία 30 χρόνια της Τουρκίας. Οι απόψεις μας στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι αντίθετες. Τους πρώτους μήνες της εκλογής του ως δήμαρχος τον είχα φιλοξενήσει στο εστιατόριο μου τότε ήμουν 23-24 ετών. Στο δικό μου εστιατόριο είχε φάει κεφτεδάκια και δεν τον άφησα να πληρώσει, δεν πήρα χρήματα. Για όλη του τη ζωή δεν θα μπορέσει να ξεπληρώσει αυτό το χρέος».

Η Αθήνα διεκδικεί όλο το Αιγαίο με πρόσχημα τις σεισμικές έρευνες και περιβαλλοντική προστασία

Αντιπρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί την Ελλάδα για θαλάσσια πάρκα και σεισμικές έρευνες από τη Μήλο μέχρι και τη Νίσυρο.

«Ίσως αυτές οι περιοχές να είναι εντός της τουρκικής περιοχής θαλάσσιας δικαιοδοσίας»

ΓΙΑΝΚΙ ΜΠΑΓΤΖΙΟΓΛΟΥ -ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΕΠ.ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: «Σε συνέχεια των προαναφερόμενων μελετών, προβλέπεται να καλυφθεί μια περιοχή που θα ξεκινά από τα νότια της χερσονήσου της Πελοποννήσου έως τα νότια της Ρόδου. Είναι πολύ πιθανό ορισμένες από τις περιοχές που θα γίνουν οι έρευνες να συμπίπτουν με τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της Τουρκίας.

H Ελλάδα σχεδιάζει επίσης να ανακηρύξει δύο νέα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, ένα στο Ιόνιο Πέλαγος και ένα στο Αιγαίο Πέλαγος. Ένα από τα σημεία που πρόκειται να κηρυχθεί θαλάσσιο πάρκο αποτελείται από 11 ομάδες νησιών και βραχονησίδων μεταξύ του νησιού της Μήλου και του νησιού της Νισύρου, που απέχει 16 χιλιόμετρα από τη Nτάτσα. Είδαμε για πρώτη φορά τις προσπάθειες να ανοίξει ο δρόμος για διεκδικήσεις κυριαρχίας στο Αιγαίο Πέλαγος από την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τις εν λόγω προσεγγίσεις που εστιάζονται στο περιβάλλον στο πλαίσιο του έργου της ΕΕ «Natura 2000».

Οι περιοχές και ζώνες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διάσωσης και ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας ως γραμμή κυριαρχίας αποκαλύπτει το κατά πόσο ορθές είναι αυτές οι υποψίες μας.

Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να παρακολουθήσουμε στενά το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι νέες πρωτοβουλίες μπορεί επίσης να αποτελούν μέρος αυτού του σχεδίου».

