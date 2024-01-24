Βορίδης κατά αντιπολίτευσης για επιστολική: Προσχηματική η στάση σας

Γιάννης Ανυφαντής

Σκληρή κριτική σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ άσκησε από τα κυβερνητικά έδρανα της ολομέλειας της βουλής ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, καταλογίζοντας στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης προσχηματικά επιχειρήματα για την αλλαγή της στάσης τους επί της επιστολικής ψήφου, λίγες μόνο ώρες πριν πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία του σχετικού νομοσχεδίου.

«Μένετε υπόλογοι, έκθετοι και δεν μπορώ να πιστέψω ότι σοβαρά κόμματά μεταστρέφουν την άποψή τους για καπρίτσια», τόνισε ο Μάκης Βορίδης, με τον ίδιο να διερωτάται μήπως εξαρχής δεν πίστευαν στην επιστολική.

«Μήπως η καρδιάς σας από την αρχή ήταν να την καταψηφίσετε και τώρα βρίσκετε προσχήματα», αναρωτήθηκε ο υπουργός, τονίζοντας πως «το αν είναι εκπρόθεσμη μια τροπολογία, δεν μπορεί να αποτελεί φερετζέ» για το τι θα ψηφίσουν σε ένα κορυφαίο ζήτημα.

Ο Μάκης Βορίδης, κάλεσε τα δύο κόμματα να τηρήσουν την στάση που είχαν εξαγγείλει, ψηφίζοντας το νομοσχέδιο, επισημαίνοντας πως «στα μεγάλα ζητήματα οι τακτικισμοί κουράζουν τους πολίτες».

Το γάντι από την αντιπολίτευση σήκωσε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, σχολιάζοντας πως αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία το γεγονός ότι «υπουργός, που δεν θα ψηφίσει νομοσχέδιο της Κυβέρνησης, λαμβάνει τον λόγο και κατηγορεί την αντιπολίτευση, γιατί δεν θα ψηφίσει άλλο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης», αφήνοντας σαφείς αιχμές για την στάση του Μάκη Βορίδη απέναντι στο σχέδιο νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Αναφερόμενος πάντως στην τροπολογία για την επέκταση της επιστολικής ψήφου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η ΝΔ δεν την αποσύρει «γιατί αυτή η κυβέρνηση μοιράζεται με τον Πάπα την αξίωση του αλάθητου ή μάλλον μοιραζόταν, γιατί και ο Πάπας άλλαξε άποψη».

