Βορίδης: Η ΝΔ θα βγει ενωμένη, πιο ισχυρή, με απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κ. Μητσοτάκη

Μήνυμα υπέρ της ενότητας του κυβερνώντος κόμματος εξέπεμψε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, σε εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, στις Αρχάνες.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας, «ολόκληρη η Κρήτη στις τελευταίες εθνικές εκλογές έγινε "μπλε". Είναι κάτι που χρωστάμε στον αγώνα κυρίως των Νεοδημοκρατών, των συναδέλφων στην Κρήτη, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά μια σειρά από ζητήματα. Αυτό αναγνωρίστηκε από τον κόσμο».

Και, στο «δια ταύτα», «όσοι περιμένουν ότι η παράταξη θα διαιρεθεί, κάνουν λάθος. Η παράταξη θα βγει ενωμένη, ακόμα πιο ισχυρή, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», υπογραμμίζει κλείνοντας ο Μ. Βορίδης.

