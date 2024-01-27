Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βορίδης: Η ΝΔ θα βγει ενωμένη, πιο ισχυρή, με απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κ. Μητσοτάκη

Όσοι περιμένουν ότι η παράταξη θα διαιρεθεί, κάνουν λάθος., αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας

Βορίδης

Μήνυμα υπέρ της ενότητας του κυβερνώντος κόμματος εξέπεμψε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, σε εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, στις Αρχάνες.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας, «ολόκληρη η Κρήτη στις τελευταίες εθνικές εκλογές έγινε "μπλε". Είναι κάτι που χρωστάμε στον αγώνα κυρίως των Νεοδημοκρατών, των συναδέλφων στην Κρήτη, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά μια σειρά από ζητήματα. Αυτό αναγνωρίστηκε από τον κόσμο».

Και, στο «δια ταύτα», «όσοι περιμένουν ότι η παράταξη θα διαιρεθεί, κάνουν λάθος. Η παράταξη θα βγει ενωμένη, ακόμα πιο ισχυρή, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», υπογραμμίζει κλείνοντας ο Μ. Βορίδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μάκης Βορίδης Γάμος ομοφύλων νομοσχέδιο ΝΔ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark