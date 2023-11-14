Προς την Αθήνα πάει η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Σύμφωνα με όσα είπε, δεν έχει οριστικοποηθεί, αλλά συζητείται η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει στην Αθήνα αντί για την Θεσσαλονίκη.

Η άφιξη του Τούρκου προέδρου και της πολυπληθούς τουρκικής αποστολής με υπουργούς και άλλους αξιωματούχους είναι προγραμματισμένη για τις 7 Δεκεμβρίου.

Ο αριθμός των ανθρώπων που θα συνοδεύουν τον Τούρκο πρόεδρο δίνει το στίγμα της σημασίας που αποδίδεται πλέον στις διμερείς σχέσεις.

Συμφωνία για τα ΜΟΕ

Αθήνα και Άγκυρα συμφώνησαν στο μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Θα εφαρμοστούν το 2024 όσα είχαν συμφωνηθεί το προηγούμενο διάστημα.

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν: «Στην ατζέντα η μείωση των NAVTEX, να μην αναγνωρίζονται τα μαχητικά ως εχθρικά» - «Αθήνα και Άγκυρα συζητούν και τη μείωση των παρενοχλήσεων στους αιθέρες».



Το τηλεοπτικό δίκτυο HABER GLOBAL ανέφερε: «Ξεκίνησε στην Άγκυρα η συζήτηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων θα υπάρχουν ζητήματα όπως τα πλοία του Ναυτικού όπως και τα μαηχτικά αεροσκάφη να μην παρενοχλούν το ένα το άλλο και να υπάρχει κόκκινο τηλέφωνο μεταξύ των δυο στρατηγέιων. Επιπλέον θα συζητηθούν θέματα όπως τα μαχητικά να μην πετούν σε χαμηλό υψόμετρο πάνω απο τα πλοία του Ναυτικού, η μείωση των Navtex οσο το δυνατόν περισσότερο,.Κατά τη διάρκεια των πτήσεων των μαχητικών αεροσκαφών των δύο χωρών, η μία πλευρά να μην αναγνωρίζει τσ μσχητικα της άλλη πλευράς ως «εχθρικά αεροσκάφη».

Πυρά αντιπολίτευσης στον Ερντογάν

«Τον Σίσι και τον Άσαντ τους αποκαλούσε δολοφόνους και τρομοκράτες και τώρα συνομιλεί μαζί τους»

Σε ρεπορτάζ του FOX HABER αναφέρθηκε: «Δείτε εδώ είναι ο Άσαντ, δίπλα του ο Σισι και παραδίπλα ο πρίγκηπας Σαλμάν. Θυμάστε ήταν αυτός που είχε προκαλέσει σε μας τη σφαγή του Κασόγκι. Ο Σίσι είναι ο πραξικοπηματίας στην Αίγυπτο και για τον Άσαντ ξέρετε... Έμειναν λίγα βήματα. Σιγά σιγά συμφιλιώνονται με όλους. Εδώ ενω κάνει χειραψία με τον Σίσι έμεινε μόλις ένα βήμα για τον Άσαντ. Mετά απο 12 χρόνια ο πρόεδρος της Συρίας Άσαντ σε οικογενειακή φωτογραφία βρέθηκε δίπλα στον Ερντογάν

Ο εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Ντενίζ Γιουτζέλ δήλωσε: «O Ερντογάν συναντιέται με τον Σίσι τον οποίο στο παρελθόν τον αποκαλούσε πραξικοπηματία Σήμερα βρίσκεται στην ίδια οικογενειακή φωτογραφία με τον Άσαντ τον οποίο αποκαλούσε δολοφόνο.

FOX HABER: «O Eρντογάν εξήγησε στους δημοσιογράφους τη συνάντηση που είχε με τον Σίσι και μίλησε για τον ίδιο με καλά λόγια. Στο παρελθόν αποκαλούσε τον Σίσι ως πραξικοπηματία και δολοφόνο Μετά απο 10 χρόνια έλιωσαν οι πάγοι με τον Σίσι, τώρα μπήκε στην επικαιρότητα η οικογενειακή φωτογραφία με τον Άσαντ σχεδόν μετά απο 12 χρόνια»

