«Η Ελληνική Λύση ήρθε για να ενώσει. Το νομοσχέδιο που φέρνει η ΝΔ δημιουργεί ταξικούς διαχωρισμούς. Δημιουργεί κοινωνικές συγκρούσεις. Δημιουργεί εκείνο το περιβάλλον, στο οποίο, αναξιοκρατικά, όποιος έχει λεφτά θα μπορεί να σπουδάζει», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

«Αυτά, μαζί με την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να απαγορευτεί η ίδρυση τουρκικού πανεπιστημίου, μας κάνουν κάθετα αντίθετους, γιατί διχάζουν και δεν ενώνουν, στην ίδρυση των πανεπιστημίων που η ΝΔ θέλει να φέρει με αυτό το νόμο», σημείωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

