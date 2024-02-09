«Η Ελληνική Λύση ήρθε για να ενώσει. Το νομοσχέδιο που φέρνει η ΝΔ δημιουργεί ταξικούς διαχωρισμούς. Δημιουργεί κοινωνικές συγκρούσεις. Δημιουργεί εκείνο το περιβάλλον, στο οποίο, αναξιοκρατικά, όποιος έχει λεφτά θα μπορεί να σπουδάζει», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.
«Αυτά, μαζί με την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να απαγορευτεί η ίδρυση τουρκικού πανεπιστημίου, μας κάνουν κάθετα αντίθετους, γιατί διχάζουν και δεν ενώνουν, στην ίδρυση των πανεπιστημίων που η ΝΔ θέλει να φέρει με αυτό το νόμο», σημείωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
