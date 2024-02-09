Κασσελάκης: Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο πρόγραμμα, ώστε η σχολάζουσα αγροτική γη να μπορεί να αναδιανεμηθεί

Την υποστήριξή του στο αγροτικό κίνημα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, σε συνέντευξη του στην τηλεόραση TRT της Θεσσαλίας, λέγοντας πως οι αγρότες «έχουν απόλυτα δικαιολογημένα αιτήματα και είναι δίκαια αιτήματα».

Ο Στέλιος Κασσελάκης αναφέρθηκε και πάλι στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη των αγροτών που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την κατάργηση του Ειδικού Φόρου στα καύσιμα και την έναρξη αντιπλημμυρικών έργων, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι αναγκαία και η λήψη μακροπρόθεσμων μέτρων.

«Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουνε ρίσκα μεγαλύτερα των επιχειρηματιών. Και να βλέπουν τα προϊόντα τους για τα οποία λαμβάνουν σεντς το κιλό να είναι ευρώ στο ράφι. Είναι άδικο αυτό. Υπάρχουν λύσεις. Και επίσης πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο πρόγραμμα, ώστε η σχολάζουσα αγροτική γη να μπορεί να αναδιανεμηθεί. Όπως επίσης να μετατρέψουμε και τις εγγυήσεις για την αγροτική γη σε μια νέα τράπεζα Αγροτικής Ανάπτυξης », είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και σε αλλά ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες όπως τα κόκκινα δάνεια και η ανάγκη ρύθμισης οφειλών.

Ερωτηθείς σχετικά με τη στήριξη των αγροτών στη ΝΔ, στις τελευταίες εκλογές, σχολίασε ότι «οι αγρότες προφανώς έχουνε μετανιώσει, όπως και πάρα πολλοί πολίτες που αισθάνονται προδομένοι από τη Νέα Δημοκρατία, που τους έλεγε για μειώσεις φόρων προεκλογικά και ξαφνικά βάζει χαράτσι, αντί να μπορεί να αντιμετωπίσει τη σπατάλη την τεράστια που υπάρχει και από τις απευθείας αναθέσεις της».

Όσον αφορά, τη διαδικασία «αλλαγών» που ακολουθείται στο ΣΥΡΙΖΑ, παρέπεμψε στα 29 think tanks, τονίζοντας πως «αντί να έχουμε μια ομάδα μόνο 20 ατόμων οι οποίοι να ήταν γνωστοί από τους κομματικούς κύκλους και να πούμε, ορίστε εδώ οι τεχνοκράτες, αυτή τη στιγμή πήγαμε κατευθείαν στην κοινωνία» αλλά και στα ευρωψηφοδέλτια, σχολιάζοντας ότι «για πρώτη φορά στην ιστορία της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, μπορεί κάποιος να διεκδικήσει θέση σε ευρωψηφοδέλτιο κόμματος χωρίς κομματικό κονέ». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν επρόκειτο «αόριστη πρόσκληση» καθώς βασίζεται στις «αξίες» που πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι η ΝΔ ότι δεν θα μπορούσε να υιοθετήσει την αντίστοιχη «τομή», γιατί «είναι συστημική». «Χρωστάνε 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε τράπεζες, δανεικά και αγύριστα. Η επιβίωσή τους βασίζεται στον έλεγχο των μηχανισμών», υπογράμμισε, αντιπαραβάλλοντας πως «ο Στέφανος Κασσελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τελείως ανεξάρτητοι».

«Εγώ εμπιστεύομαι την κοινωνία. Εμπιστεύομαι την κρίση της. Δεν φοβάμαι να πω ότι δεν έχω ανάγκη να ελέγχω τα πράγματα και να δώσω αυτή την εξουσία στην κοινωνία. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει αυτό. Αυτό πάει να πει πρόοδος. Αυτό πάει να πει προοδευτική παράταξη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι εμείς θα είμαστε η αυτοδύναμη, ανεξάρτητη, μεγάλη, προοδευτική παράταξη του τόπου, που θα κυβερνήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Εξάλλου, ο Στέφανος Κασσελάκης αρνήθηκε ότι «παλεύει» για να «κυριαρχήσει», ξεκαθαρίζοντας: «Παλεύω για να μπορεί ο αδύναμος συμπολίτης μου να έχει φωνή. Αυτό θέλω. Είμαι το τελευταίο άτομο το οποίο είναι κολλημένο στην καρέκλα. Κυριολεκτικά δεν έχω πάρει ένα ευρώ από αυτή τη χώρα. Ούτε από το κόμμα μου. Και ούτε το έχω ανάγκη. Εμένα με ενδιαφέρουν οι συμπολίτες μου στη χώρα την οποία αγαπώ».

Όσον αφορά το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια, τόνισε πως «αυτό το οποίο πάνε να κάνουν είναι μια κοροϊδία». «Το λένε στο δήθεν όνομα της ποιότητας, λες και είναι ένας μπουφές που πας να πάρεις παιδεία, να παραγγείλεις, αντί να έχουμε μια απλή λογική», είπε και συνέχισε:

«Ποια είναι η απλή λογική: Γιατί, γιατί ποιο λόγο δεν σπουδάζουμε τα ελληνόπουλα στην Ελλάδα και βάζουμε αυθαίρετους κανόνες, δήθεν ελάχιστες βάσεις εισαγωγής και διώχνουμε τα παιδιά έξω; Είδατε τι έγινε με τα νοσοκομεία, που έχουν αφήσει να αποδομηθεί το δημόσιο νοσοκομείο, ιδιωτικές κλινικές και αλιεύουν ασθενείς που γίνονται πελάτες».

«Δεν θα έρθει ούτε Harvard, ούτε Yale, τίποτα δεν θα έρθει στην Ελλάδα από αυτά. Θα γίνει μια περιστρεφόμενη πόρτα διαπλοκής, στην οποία μπαίνει κάποιος με ένα ιδιωτικό πτυχίο, δήθεν με κριτήρια, λες και η Ελλάδα μπορεί ξαφνικά να ελέγξει κάτι αξιοκρατικά στη χώρα μας», υπογράμμισε ο Στ. Κασσελάκης, ενώ δεν παρέλειψε να χαρακτηρίσει το νομοσχέδιο και «αντισυνταγματικό», τονίζοντας ότι «το βασικό είναι ότι η δημόσια Παιδεία και η έρευνα μαζί με τη δημόσια Παιδεία, είναι μοχλός ανάπτυξης και αξιοκρατίας στη χώρα μας».

«Είναι το μόνο πράγμα, η είσοδος στα πανεπιστήμια, που δουλεύει αξιοκρατικά στη χώρα μας. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό; Και μετά βγαίνεις στην αγορά εργασίας και χάνονται όλα. Χάνονται όλα, είναι το ποιους ξέρεις. Τι περιμένουμε από τη χώρα μας; Δηλαδή το ένα αξιοκρατικό πράγμα πάμε να το καταστρέψουμε και αυτό, αντί να επενδύσουμε σε δημόσια πανεπιστήμια και στα περιφερειακά;», είπε, ενώ ξεκαθάρισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει «όχι» στο νομοσχέδιο «γιατί όταν κάποιος σε κοροϊδεύει, του λες όχι». «Να γίνουν αυτές οι δωρεές στα δημόσια πανεπιστήμια. Να δώσουμε χώρο για συμπράξεις, για αυτονομία στον προϋπολογισμό. Εκεί να γίνουν οι δωρεές, αντί να φτιάχνουμε πανεπιστήμια δήθεν για παραπάνω εναλλακτικές λύσεις», συμπλήρωσε, κάνοντας λόγο παράλληλα για ανάγκη στήριξης των ευάλωτων φοιτητών που σπουδάζουν στην περιφέρεια, σε πανεπιστήμιο.

«Όταν σπαταλάς 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις, θέλεις να μου πεις ότι δεν μπορείς να βρεις λίγα εκατομμύρια να στηρίξεις τα δημόσια πανεπιστήμια; Είναι θέμα φιλοσοφίας, πολιτικής βούλησης, οικονομικής ανεξαρτησίας», ανέφερε ο Στ. Κασσελάκης, ενώ σημείωσε επίσης πως «υπάρχει μια τεράστια διαφορά» μεταξύ εκείνου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «εκείνος είναι από τζάκι». «Κι όταν είσαι από τζάκι, το σύστημα οι μηχανισμοί είναι αυτό το οποίο σε διατηρεί. Εγώ θέλω να τα αλλάξω όλα. Και στο κόμμα μου και στην Ελλάδα. Διότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε ελληνόπουλα στη χώρα μας που φεύγουν έξω για να επιβιώσουν», είπε και προσέθεσε: « Έχουμε ένα τεράστιο οικονομικό θέμα στη χώρα μας. Τεράστιο. Το οποίο είναι ότι ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να διαπρέψει στην Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει ριζικά, από την πρωτοβάθμια Παιδεία, τη δευτεροβάθμια Παιδεία, την τριτοβάθμια Παιδεία».

Αναφορικά με τη θέση της Εκκλησίας για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, είπε: «Το θεωρώ λυπηρό το να υπάρχει η ρητορική μίσους, ειδικά στην Εκκλησία. Η Εκκλησία, το δόγμα μας, η πίστη μας είναι για την αγάπη στον συνάνθρωπο. Είναι ότι είμαστε όλοι πλάσματα του Θεού. Άρα, θα έλεγα ειλικρινά ότι δεν νομίζω ότι εκφράζουν τη χριστιανική πίστη αυτές οι απόψεις. Αλλά, συγχρόνως, εμείς είμαστε στην πολιτική κι εμείς έχουμε υποχρέωση να δώσουμε σε κάθε παιδί αυτού του τόπου τη δυνατότητα να μπορεί να ζήσει, όπως και να μπορεί να είναι χαρούμενο να πάει μπροστά. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Τα υπόλοιπα, όλοι θα κριθούν από τη στάση τους».

Συνεχίζοντας, ο Στ. Κασσελάκης είπε πως «υπάρχει τρόπος η Εκκλησία, ο χριστιανισμός να έχει έναν θετικό ρόλο στην ιστορία του ελληνικού έθνους από δω και πέρα», ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η στάση του όσον αφορά στους «διακριτούς ρόλους Εκκλησίας και Κράτους». «Αυτό το έχω πει από την αρχή, από τη καμπάνια μου προεκλογικά και παραμένει η βούλησή μου και τώρα. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα χωρίς να έχουμε διακριτούς ρόλους Εκκλησίας και Κράτους», υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει το περιστατικό στα ΕΕΕΚ Καλλιθέας, επανέλαβε αυτό που έγραψε στην ανάρτησή του ότι «εάν ήταν μια δωρεά κάποιου από τη Νέα Δημοκρατία ή κάποιου από τους χορηγούς της προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν ένα ολόκληρο πανηγυρικό πράγμα».

«Έχουμε μία τεράστια προπαγάνδα, έναν μηχανισμό προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν προσπαθήσει εδώ και μήνες να αποδομήσουν τον χαρακτήρα μου. Έχουν αποτύχει, θα αποτύχουν. Δεν έχω τίποτα να κρύψ, εν αντιθέσει με πολλούς στην κυβέρνηση, και είμαι εδώ για να είμαι χρήσιμος στην κοινωνία», τόνισε.

Όσον αφορά, τέλος, το επικριτικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, σημείωσε: «Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά τα ζητήματα του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του Τύπου, της Δικαιοσύνης είναι σημαντικά, ταυτοτικά ζητήματα για τη δημοκρατία μας. Δεν μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι είμαστε η γενέτειρα της Δημοκρατίας, να παραπονούμαστε σε πολιτικούς για τη λειτουργία του κράτους και συγχρόνως να έχουμε παραίτηση, όταν, να το πω λιανά, ξεφτιλιζόμαστε στην Ευρώπη».

«Πρέπει οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο έχει γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ντροπή για το έθνος μας. Και χρειάζεται να το αναδείξουν, πρέπει να είναι ξεκάθαρο το μήνυμά τους στην κυβέρνηση, ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Δικαιούμαστε καλύτερη μοίρα. Αξίζουμε καλύτερα από το να καταδικαζόμαστε από ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αξίζουμε καλύτερα», προσέθεσε, ενώ κατέληξε με μια αναφορά στα ζητήματα της περιφέρειας:

«Είναι ηθικό ζήτημα για τη χώρα μας στη Δυτική Μακεδονία να μπορέσει να αντιστραφεί η φυγή πληθυσμού και στη Θεσσαλία να μπορεί να σταθεί ο αγροτικός κόσμος στα πόδια του. Είναι δυο ειδικά ζητήματα για δυο περιφέρειες της χώρας που είναι πάρα πολύ αδικημένες από το κράτος».

