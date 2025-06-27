«Στο επιτελικό κράτος της ΝΔ υπεύθυνος είναι ο πρωθυπουργός. Όσες παραιτήσεις υπουργών και να έχουμε, την ευθύνη από πάνω του δεν μπορεί να την πετάξει ο πρωθυπουργός» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος επισημαίνοντας ότι «η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγμή τόνισε τα αυτονόητα. Δήμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων παραίτηση του πρωθυπουργού και όλης της κυβέρνησης και, το κυριότερο, να μην παραμείνουν ούτε μια ημέρα παραπάνω στην διακυβέρνηση του τόπου».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Γεμάτη σκάνδαλα η κυβέρνηση, γεμάτη διαφθορά και το κυριότερο, όσους και να θυσιάσει ο πρωθυπουργός, δεν μπορεί να αποσείσει από πάνω του την συνολική ευθύνη. Φταίει ο ίδιος και είναι υπαίτιος και υπεύθυνος για το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ίδιος προσωπικά».

