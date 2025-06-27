ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει εγκέφαλο κι οργάνωση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στα Παραπολιτικά 90,1 δήλωσε ότι «εμείς ακόμα μελετάμε τη δικογραφία καθώς είναι τρεις χιλιάδες σελίδες. Χθες τόσο οι βουλευτές όσο και η νομική ομάδα που τους στηρίζει είδαν τη δικογραφία και με μία πρώτη επισκόπηση φαίνεται να προκύπτουν στοιχεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης». Σημείωσε πως ο έλεγχος που γίνεται είναι εκτενής και με σοβαρότητα, χωρίς ακροβατισμούς και πως το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί το πνεύμα του ελέγχου που έχει ήδη γίνει από την Εισαγγελία. «Δεν θα γεννήσουμε εμείς κατηγορίες», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Όσον αφορά στην ποινική διερεύνηση θα αξιολογήσουμε άμεσα τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή» προσέθεσε και σταχυολόγησε δύο περιπτώσεις: «Υπάρχουν δύο καταθέσεις των κ.κ. Βάρρα και Σημανδράκου, που όποιος νομικός τις διαβάσει μπορεί να καταλάβει ότι είναι επαρκείς για να θεμελιώσουν την ανάγκη να διερευνηθούν περαιτέρω ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε άλλο. Όμως υπάρχει ο κ. Βάρρας που λέει ότι του ζητήθηκε η παραίτηση από τον τότε υπουργό, κ. Βορίδη, και στην ερώτηση για τους λόγους που του ζητήθηκε κάτι τέτοιο, ο ίδιος θεωρεί ότι έγινε επειδή μεριμνούσε για τα συμφέροντα του ΟΠΕΚΕΠΕ και έδωσε εντολές για ενίσχυση των ελέγχων και όλα αυτά ενόχλησαν ένα σύστημα και έτσι οργανώθηκε η απομάκρυνσή του. Αυτό αρκεί για να υπάρχει περαιτέρω έλεγχος. Αντίστοιχα, ο κ. Σημανδράκος για τον τότε υπουργό, κ. Αυγενάκη».

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «η ύπαρξη σκανδάλου είναι δεδομένη» και σημείωσε: «Αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν υπήρχε πολιτική κάλυψη ή πολιτική ανοχή. Πρέπει να ελεγχθεί αν υπήρχε ενδεχομένως και συνοργάνωση -είναι νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο- αλλά όλα αυτά ελέγχονται».

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απασχολεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περισσότερο από κάθε άλλη χώρα αυτή τη στιγμή. Εμείς είχαμε πει εν είδει σχολίου ότι θα έπρεπε να μετακομίσει στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη χώρα, αλλά πλέον μοιάζει αυτό να γίνεται πραγματικότητα αυτό. Αυτός ο διασυρμός δεν τιμά τη χώρα», συμπλήρωσε.

Υποστήριξε ότι «στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχουμε μία απόδειξη κακοδαιμονίας, στρεβλώσεων και ρουσφετιού» και σημείωσε: «Εδώ υπήρχε μηχανισμός που ενημέρωνε κάποιους τι να δηλώσουν και πού. Ο μηχανισμός για τον οποίο μιλάμε ενημέρωνε συγκεκριμένους ανθρώπους και "ένοχα" ΑΦΜ να δηλώσουν κάτι ψευδές για να εισπράξουν κάτι που δεν τους αναλογούσε. Εδώ είναι σκάνδαλο με οργάνωση, με εγκέφαλο και ένα σκάνδαλο σε βάρος του ελληνικού λαού».

«Εμείς θεωρούμε ότι ο κ. Βορίδης πρέπει να παραιτηθεί άμεσα, ακόμα και μόνο που φαίνεται ότι είχε την πολιτική ευθύνη για ανοχή καταστάσεων σε μία περίοδο που μέσα από τη δικογραφία φαίνεται ότι υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα κακοδιαχείρισης», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

