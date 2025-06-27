ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραίτηση Βορίδη, Χατζηβασιλείου, Σταμενίτη, Μπουκώρου

Την παραίτησή τους υπέβαλαν ο Μάκης Βορίδης και τρεις υφυπουργοί μετά την εμπλοκή των ονομάτων τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο της ογκωδέστατης δικογραφίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή για τα πιθανά «αλισβερίσια» μεταξύ βουλευτών και υπηρεσιακών στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, «ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό, για τους λόγους που αναφέρονται στην επιστολή και η οποία επισυνάπτεται. Ο Πρωθυπουργός έκανε δεκτή την παραίτησή του.

Παράλληλα, τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν οι Υφυπουργοί Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύσης Σταμενίτης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Μπουκώρος, οι οποίες επίσης έγιναν δεκτές από τον Πρωθυπουργό».

Την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος.

Οι αντικαταστάτες τους θα ανακοινωθούν στις επόμενες ημέρες.

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Χρήστου Κέλλα κυβερνητικές πηγές διευκρινίζουν ότι «κάθε περίπτωση είναι διαφορετική» και εξετάζεται αυτοτελώς.

Η επιστολή του Μάκη Βορίδη στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Υπενθυμίζεται ότι τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των δύο πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, για τα αδικήματα της απιστίας και της συνέργειας σε απιστία για ποσό άνω των 120.000 ευρώ ζήτησε η Ευρωπαία εισαγγελέας, σύμφωνα με το διαβιβαστικό έγγραφο της δικογραφίας. Στο μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την Παρασκευή 27 Ιουνίου την παραίτηση του Βορίδη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακόμη, σημειώνεται ότι την τελική λίστα των 10 βουλευτών, συνομιλίες των οποίων έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή, συνέθεταν οι Χρ. Κέλλας, Δ. Σταμενίτης, Θ. Λεονταρίδης, Τ. Χατζηβασιλείου, Μ. Σενετάκης, Θ. Σταυρόπουλος, Χρ. Μπουκώρος και Φανής Παπάς από τη Νέα Δημοκρατία, ο Φραγκίσκος Παρασύρης από το ΠΑΣΟΚ και ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ για τους τέσσερις υφυπουργούς, οι οποίοι έχουν καταγραφεί σε συνομιλίες με στελέχη του Οργανισμού (Χρ. Κέλλας, Χρ. Μπουκώρος, Δ. Σταμενίτης, Τ. Χατζηβασιλείου).

Η επιστολή του Τάσου Χατζηβασιλείου στον πρωθυπουργό

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βουλευτής Ν. Σερρών – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Αθήνα, 27 Ιουνίου 2025



Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη



Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,



Η μεμονωμένη τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, δεν σχετίζεται και δεν αφορά καθόλου το αντικείμενο οικονομικής απάτης και των παράνομων επιδοτήσεων που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.



Ως βουλευτής Σερρών, μιας κατεξοχήν αγροτικής περιφέρειας, θέλησα να αναζητήσω δυνατότητες για μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ αγροτών συζύγων, για λόγους ανωτέρας βίας, με βάση τις σχετικές διατάξεις. Η ειλικρινής προσπάθειά μου να βοηθήσω τους συμπολίτες μου εντός του πλαισίου της νομοθεσίας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με παράνομες πράξεις ή οικονομικές συναλλαγές. Διευκρινίζω ότι το σχετικό αίτημα που διατύπωσαν, όπως είχαν το δικαίωμα, οι ενδιαφερόμενοι, δεν έγινε τελικά δεκτό από την υπηρεσία. Η πραγματικότητα δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.



Όμως, για λόγους ευθιξίας, παρακαλώ όπως αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών. Για μένα, προτεραιότητα αποτελεί η αδιατάρακτη πορεία του κυβερνητικού έργου για την ανάπτυξη της πατρίδας.



Σας ευχαριστώ για τη διαρκή εμπιστοσύνη και εκτίμηση.



Με εκτίμηση,

Τάσος Χατζηβασιλείου

Βουλευτής Σερρών

Μιλώντας την Πέμπτη στον ΣΚΑΪ ο κ. Βορίδης ανέφερε χθες πως για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχεται για μια υπογραφή. «Όταν είχε βγάλει ανακοίνωση η ευρωπαϊκή εισαγγελία, είχα πει πως εσείς, οι πολίτες, δεν ξέρουν τι έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει. Και είναι λογικό ο καθένας να έχει τις υποψίες του, τις επιφυλάξεις του, τις ανησυχίες του. Εγώ όμως ξέρω τι έχω κάνει. Είχα πει τότε, χωρίς να έχω δει τη δικογραφία, ότι δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο. Από χτες είμαι πιο ανακουφισμένος, διότι αυτό που είχε δει το φως της δημοσιότητας ως πιο κατεξοχήν ελεγκτέο, αυτό είναι και το μόνο που υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Είναι μια απόφαση της διοικήσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, να κάνει κατανομή βοσκοτόπων στην οποία εγώ έχω γράψει επάνω τη λέξη ‘’συμφωνώ’’. Αυτό είναι.» είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο κ. Αυγενάκης, σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε: «Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να με εμπλέκει σε οποιαδήποτε έκνομη πράξη στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επιβεβαιώνεται και από το σύνολο της δικογραφίας».

«Όλη η υπόθεση, είμαι βέβαιος ότι θα αξιολογηθεί κατά το προσήκοντα θεσμικό τρόπο, μακριά από μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Είμαι σίγουρος και ήσυχος με τη συνείδησή μου» καταλήγει.

Η επιστολή του Διονύση Σταμενίτη

Προς τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Όσον αφορά το περιεχόμενο της δικογραφίας και την αναφορά του ονόματος μου σε αυτήν, θέλω να σας ενημερώσω ότι ουδέποτε έχει υπάρξει το παραμικρό προς τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για παράκαμψη διαδικασιών ή υπέρβαση αυτών, παρά μόνο -στην πραγματικότητα των διαλεχθεντων- συζήτηση για την εξέταση προβλημάτων των πολιτών – παραγωγών που τέθηκαν υπόψη μου.

Θέλω να διευκρινίσω ότι για το ανακύψαν θέμα, αυτό που πραγματικά περιέχεται και αναφέρεται στη δικογραφία, αφορά ξεκάθαρα σε διάλογό μου, στο πλαίσιο της άσκησης

των αρμοδιοτήτων μου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, εργάστηκα με αφοσίωση και ευθύνη, λειτουργώντας με μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, για λόγους πολιτικής ευθιξίας και αντιλαμβανόμενος το πολιτικό κλίμα που δημιουργείται από τις τελευταίες εξελίξεις και τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή, σας υποβάλλω την παραίτηση μου και παρακαλώ να γίνει δεκτή.

Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνατε να με εμπιστευτείτε στη θέση του Υφυπουργού Αγροτικών Ανάπτυξης και Τροφίμων.



Με εκτίμηση,



Διονύσης Σταμενίτης

Η δήλωση του Χρήστου Μπουκώρου



«Υπέβαλα πριν από λίγο την παραίτησή μου στον Πρωθυπουργό για λόγους ευθιξίας και προκειμένου να διευκολύνω το κυβερνητικό έργο.



Στα 11 χρόνια που υπηρετώ ως βουλευτής την πατρίδα και τους συμπολίτες μου στη Μαγνησία, δεν έφερα κανέναν, ούτε έναν, σε δύσκολη θέση με τη συμπεριφορά μου.



Δεν είμαι διατεθειμένος να επωμισθώ, ούτε κατ’ ελάχιστον, το βάρος όσων συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Τα βοσκοτόπια χωρίς κοπάδια, οι παράτυπες πληρωμές και οτιδήποτε άλλο δεν με αγγίζουν. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον τρόπο που πολιτεύομαι.



Για την ιστορία, η μία και συγκεκριμένη περίπτωση, για την οποία ενδιαφέρθηκα είναι η εξής: Η τηλεφωνική μου επικοινωνία, το 2021, με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορούσε αίτημα καρδιοπαθούς και διαβητικού συμπολίτη μας, για παράταση σε προγραμματισμένο έλεγχο, εξαιτίας της κρίσιμης κατάστασης της υγείας του.



Ο συγκεκριμένος μικροπαραγωγός προσπαθούσε επί αρκετό χρονικό διάστημα να επικοινωνήσει με τον Οργανισμό. Υπογραμμίζω ότι επρόκειτο για αίτημα παράτασης και όχι αποφυγής του ελέγχου. Τελικά, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κανονικά στην προκαθορισμένη ημερομηνία και ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα στην αυστηρότερη εκδοχή τους.



Το σύντομο χρονικό διάστημα, που ο πρωθυπουργός μού ανέθεσε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης εργάστηκα με ζήλο, αδιάκοπα. Τα αποτελέσματα της εργασίας μου εκτιμώ ότι είναι μετρήσιμα.



Ευχαριστώ θερμά όλους τους συνεργάτες μου και τους εργαζόμενους στο Υπουργείο, στο Κτηματολόγιο και στους Εποπτευόμενους Φορείς, οι οποίοι γνωρίζουν τη μεγάλη προσπάθεια που συνολικά καταβάλλαμε.



Τέλος, απευθύνω θερμές ευχαριστίες στους συμπολίτες μου στη Μαγνησία για το ανεπανάληπτο κύμα συμπαράστασής τους και τη διαχρονική στήριξή τους και τους διαβεβαιώνω ότι παραμένω στις επάλξεις για τα συμφέροντα του τόπου μας από τη θέση του βουλευτή, που εκείνοι με έχουν τάξει.

Χρήστος Μπουκώρος

Βουλευτής Μαγνησίας»

Πηγή: skai.gr

