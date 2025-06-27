Την αντίδραση της Νέας Αριστεράς και του προέδρου της Αλέξη Χαρίτση προκάλεσε η παραίτηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και των τριών υφυπουργών της κυβέρνησης λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του κ. Χαρίτση:

«Η παραίτηση του κυρίου Βορίδη και τριών υφυπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποκαλύπτει το προφανές: το «επιτελικό κράτος» του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα καθεστώς αδιαφάνειας και διαφθοράς.

Ας μην τολμήσει η κυβέρνηση να παρουσιάσει τις παραιτήσεις αυτές ως ένδειξη «ευθιξίας» και της πρόθεσής της να πέσει «άπλετο φως στην υπόθεση».

Αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών.

Η παραίτηση των υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη έρχεται υποχρεωτικά υπό το φως των εξελίξεων της δικογραφίας – φωτιά που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πρόκειται για ένα σκάνδαλο που ναρκοθετεί την αγροτική παραγωγή της χώρας μας και καταλύει κάθε κανόνα μιας ευνομούμενης Πολιτείας.

Αυτό είναι το καθεστώς της Δεξιάς: πελατειακές σχέσεις, κυνισμός της εξουσίας και η αντίληψη ότι το κράτος είναι το «χωράφι» μας.

Κύριε Μητσοτάκη, σπείρατε τη χειρότερη εκδοχή του παλαιοκομματισμού. Δρέψτε τώρα τους καρπούς σας.

