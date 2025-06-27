Λογαριασμός
Καραμέρος: Η «γαλάζια κόπρος» του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καθαρίζει με λίγες παραιτήσεις

«Ο καύσωνας διαφθοράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη πνίγει τη χώρα. Το Μαξίμου ζει τις τελευταίες μέρες της Πομπηΐας» δηλώνει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ

Καραμέρος: Η «γαλάζια κόπρος» του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καθαρίζει με λίγες παραιτήσεις

Η «γαλάζια κόπρος» του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καθαρίζει με λίγες παραιτήσεις δηλώνει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Καραμέρος. 

«Ο καύσωνας διαφθοράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη πνίγει τη χώρα. Η "γαλάζια κόπρος" του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καθαρίζει με λίγες παραιτήσεις. Το Μαξίμου ζει τις τελευταίες μέρες της Πομπηΐας» αναφέρει χαρακτηριστικά στο X ο κ. Καραμέρος. 

ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Καραμέρος ΣΥΡΙΖΑ
