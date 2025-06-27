Καραμέρος: Η «γαλάζια κόπρος» του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καθαρίζει με λίγες παραιτήσεις

Η «γαλάζια κόπρος» του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καθαρίζει με λίγες παραιτήσεις δηλώνει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Καραμέρος.

«Ο καύσωνας διαφθοράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη πνίγει τη χώρα. Η "γαλάζια κόπρος" του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καθαρίζει με λίγες παραιτήσεις. Το Μαξίμου ζει τις τελευταίες μέρες της Πομπηΐας» αναφέρει χαρακτηριστικά στο X ο κ. Καραμέρος.

Ο καύσωνας διαφθοράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη πνίγει τη χώρα.

Η "γαλάζια κόπρος" του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καθαρίζει με λίγες παραιτήσεις.

Το Μαξίμου ζει τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας pic.twitter.com/cbXYbgcWhb — Γιώργος Καραμέρος (@karameros) June 27, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.