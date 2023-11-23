Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη το πρωί στα επίσημα εγκαίνια του αναβαθμισμένου λιμανιού του Αγίου Κωνσταντίνου στη Φθιώτιδα.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Σεβασμιότατε, κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, φίλες και φίλοι,

Είχα ξαναβρεθεί στον ίδιο ακριβώς χώρο πριν από κάποιους μήνες επιθεωρώντας την εξέλιξη των έργων στο νέο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Και με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι και πάλι μαζί σας, στα επίσημα εγκαίνια παράδοσης ενός πραγματικά πολύ σημαντικού έργου, όχι μόνο για την πόλη του Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά συνολικά για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Θα σας έλεγα ότι καθώς βρισκόμαστε στην αρχή της δεύτερης κυβερνητικής μας θητείας περνάμε πια -και πιστεύω ότι αυτό είναι ορατό στους πολίτες- από τη φάση της ωρίμανσης, της κατασκευής, στη φάση της παράδοσης σημαντικών έργων υποδομής που αλλάζουν την όψη της χώρας συνολικά. Το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου είναι μόνο ένα τέτοιο παράδειγμα από τα πολλά έργα τα οποία θα παραδοθούν τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.

Έγινε πιστεύω εκτενής αναφορά στην μεγάλη στρατηγική σημασία του λιμανιού του Αγίου Κωνσταντίνου για την ανάπτυξη της περιοχής. Συγκρατώ το γεγονός ότι ήδη φέτος το καλοκαίρι υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο πολύ πιο εύκολη την σύνδεση της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και κατά προέκταση της Αττικής και της Αθήνας με τις Σποράδες και προσφέροντας ένα λιμάνι εξαιρετικά ανταγωνιστικό στο λιμάνι του Βόλου, για να φτάσει κανείς εύκολα σε έναν τουριστικό προορισμό, ο οποίος φαίνεται να είχε πολύ μεγάλη δυναμική ανάπτυξης.

Θέλω να σταθώ στην πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στην κυβέρνηση, στην ανάπτυξη μιας συγκροτημένης λιμενικής πολιτικής, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας: από δημόσιες επενδύσεις και ευρωπαϊκές επενδύσεις για τη δημόσια ανάπτυξη λιμενικών υποδομών, μέχρι τις συμβάσεις παραχώρησης που μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε μεγάλα λιμάνια, με τη σημαντική οικονομική συμμετοχή αλλά και τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα.

Πριν από ένα μήνα είχα βρεθεί στην Ηγουμενίτσα, στην επίσημη υπογραφή της σύμβασης πώλησης ουσιαστικά του Οργανισμού του λιμανιού της Ηγουμενίτσας σε έναν πολύ σημαντικό Ιταλό επενδυτή, τον Όμιλο Grimaldi, ο οποίος σύντομα θα αναλάβει και τη διαχείριση του λιμανιού του Ηρακλείου.

Συντελείται, λοιπόν, μία πραγματική κοσμογονία στις επενδύσεις που κάνουμε στις λιμενικές μας υποδομές, μία κοσμογονία που θα σας έλεγα, άργησε. Σκεφτείτε μια χώρα με τόσο μεγάλη και εκτεταμένη ακτογραμμή να έχει τα λιμάνια της ουσιαστικά παρατημένα, γιατί αυτή είναι η κατάσταση την οποία βρήκαμε.

Κάνουμε λοιπόν σημαντική πρόοδο. Το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου είναι μια μόνο ψηφίδα σε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό μωσαϊκό που αφορά συνολικά τις λιμενικές μας υποδομές.

Δυο παρατηρήσεις ακόμα: η επένδυση η οποία γίνεται εδώ δεν δίνει απλά τη δυνατότητα σε περισσότερους επισκέπτες να φύγουν από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς προορισμούς, είτε στην Εύβοια είτε στις Σποράδες, αλλά δίνει τη δυνατότητα και στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην Περιφέρεια δηλαδή συνολικά της Στερεάς και ειδικά στη Φθιώτιδα, να υποδεχθεί και επισκέπτες καθώς πια το λιμάνι θα μπορεί να είναι προσβάσιμο σε μικρά και σε μεσαία κρουαζιερόπλοια.

Και αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την αναπτυξιακή διάσταση του λιμανιού, διότι πολλές φορές αναλογίζομαι πόσο μεγάλη παγκόσμια αξία έχει το brand των Θερμοπυλών -δεν το έχουμε αναδείξει επαρκώς. Αλλά και πόσες ομορφιές μπορεί να εξερευνήσει κανείς σε σχετικά μικρή απόσταση από τον Άγιο Κωνσταντίνο.

Σε αυτόν, λοιπόν, τον αναπτυξιακό συνδυασμό βουνού και θάλασσας πιστεύω ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος μπορεί να παίξει έναν σημαντικό, πρωταγωνιστικό ρόλο.

Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορέσαμε μέσα από μια δημόσια επένδυση να συνδράμουμε στην ανάπτυξη της περιοχής προσθέτοντας μια σημαντική λιμενική υποδομή.

Θέλω, λοιπόν, να ευχηθώ και εγώ να είναι καλοτάξιδα τα πλοία που θα αξιοποιήσουν το λιμάνι.

Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη της περιοχής και μέσα από οδικές διαμορφώσεις που αφορούν και τον Άγιο Κωνσταντίνο και τα Καμένα Βούρλα.

Και, όπως σας είπα, στην αρχή της δεύτερης τετραετίας η έμφαση πια δίνεται στην δρομολόγηση και στην παράδοση των έργων. Είμαστε πια στην εποχή όπου αυτό το οποίο μετράει είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα και πιστεύω ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε πολλά ακόμα σημαντικά δημόσια έργα που αλλάζουν την όψη της Ελλάδας.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Ο πρωθυπουργός έκανε αιφνιδιαστική επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ της περιοχής των Καμένων Βούρλων. Κατά την αναχώρηση του, χωρίς προειδοποίηση επισκέφθηκε το σούπερ μάρκετ για να διαπιστώσει αν εφαρμόζονται τα κυβερνητικά μέτρα.

Ο πρωθυπουργός συζήτησε με τους υπεύθυνους και τους εργαζόμενους ενώ έκανε μία περιήγηση στα ράφια με τα προιόντα για να δει τις τιμές.

Το νέο λιμάνι

Χάρη στις εργασίες αναβάθμισης και επέκτασης του λιμένα του Αγίου Κωνσταντίνου δίνεται περαιτέρω αναπτυξιακή ώθηση στην τοπική οικονομία και βελτιώνονται οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις ενός κομβικού σημείου της ηπειρωτικής χώρας από πλευράς δικτύων μεταφορών με δημοφιλείς προορισμούς όπως τα νησιά των Σποράδων και του βορείου Αιγαίου.

Ο Άγιος Κωνσταντίνος αποκτά επίσης τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει μικρού και μεσαίου μεγέθους κρουαζιερόπλοια, διευκολύνοντας την πρόσβαση επισκεπτών σε περιοχές μεγάλου ενδιαφέροντος όπως οι Δελφοί και οι Θερμοπύλες.

Το λιμάνι διαθέτει πλέον έξι θέσεις ασφαλούς πρόσδεσης και, πέραν των επιβατηγών, οχηματαγωγών και υδροπτέρυγων, μπορεί να υποδεχτεί πλοία μεγαλύτερου βυθίσματος και μήκους έως 100 μέτρα. Η προστασία των εγκαταστάσεων από τον κυματισμό ενισχύθηκε χάρη στην κατασκευή κάθετου προβλήτα 105 μέτρων.

Παράλληλα, ο χερσαίος χώρος του λιμανιού επεκτάθηκε κατά 3.750 τετραγωνικά μέτρα, με αποτέλεσμα να υπερδιπλασιαστεί και πλέον ξεπερνά τα 6.800 τετραγωνικά μέτρα, με δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών.

Η αναβάθμιση και επέκταση του λιμανιού του Αγίου Κωνσταντίνου, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών, η οποία συνδυάζεται με την κατασκευή ενός πλέγματος υποδομών και συνδέσεων για την καλύτερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη διασύνδεση όλων των περιοχών της χώρας.

