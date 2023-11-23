Πληροφορίες για επικείμενη αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ του Δημήτρη Παπαδημούλη

Έτοιμος για αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται σε λίγη ώρα η ανακοίνωση.
Πηγή: skai.gr
