Πληροφορίες για επικείμενη αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ του Δημήτρη Παπαδημούλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σε λίγη ώρα η ανακοίνωση.

Παπαδημούλης

Έτοιμος για αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται σε λίγη ώρα η ανακοίνωση. 

Πηγή: skai.gr

