Νάσος Ηλιόπουλος μετά την αποχώρηση από ΣΥΡΙΖΑ: Ναι, είμαστε 11 - Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό θα υπάρχει ΚΟ

Τις επιστολές ανεξαρτητοποίησης των εννέα βουλευτών που αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσαν σήμερα το πρωί στον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Νάσος Ηλιόπουλος, σε συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στη Βουλή.

Συνομιλώντας με δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση τον πρόεδρο της Βουλής ο Νάσος Ηλιόπουλος είπε ότι «αυτή τη στιγμή μιλάμε για 11 ανθρώπους που έχουν αποχωρήσει, οπότε ναι, είμαστε 11. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη απόφαση για εμάς αυτό το πράγμα. Είναι η μόνη απόφαση με την οποία αισθανόμαστε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε το πολιτικό πλαίσιο, με το οποίο εκλεγήκαμε και το οποίο λέγαμε αυτά τα χρόνια. Για εμάς από εδώ και πέρα είναι η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση».

Πρόσθεσε ότι στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό σίγουρα θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.

Εν καιρώ θα γίνουν όλα, σχολίασε ο Αλέξης Χαρίτσης σε ερώτηση αν θα οριστεί επικεφαλής της ΚΟ.

Κατά πληροφορίες κοντά στην προσχώρηση στην ίδια ομάδα είναι και οι δύο βουλευτές που προσφάτως ανεξαρτητοποιήθηκαν από την Πλεύση Ελευθερίας, η Αρετή Παπαϊωάννου και ο Μιχάλης Χουρδάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής Ροδόπς Φερχάτ Οζγκιουρ -ο οποίος είναι μέσα στους εννέα που αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ- είπε ότι για αρχή σχηματίζεται μια Κοινοβουλευτική Ομάδα. Για τον επικεφαλής είπε ότι θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις συντομα.

Πηγή: skai.gr

