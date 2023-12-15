Τζάκρη: Η κυβέρνηση αποδείχθηκε ανίκανη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα έλλειψης εργατών

«Η κυβέρνηση της ΝΔ απλά επειδή αποδείχτηκε ανίκανη να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης, αναγκάστηκε να ακολουθήσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που ειχε κατατεθεί πριν τις εθνικές εκλογες και τότε την λοιδορούσε, και προχωρά στην ταχεία νομιμοποίηση της παραμονής και εργασίας των παράτυπων μεταναστών στην χώρα», τόνισε η γραμματέα ς;της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη, σχολιάζοντας την τροπολογία για τη σύνδεση της άδειας παραμονής με την προσφορά εργασίας.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, παρά το γεγονός ότι η τροπολογία δεν προβλέπει ασφαλιστικές δικλείδες και είναι ένα τυφλό οριζόντιο μέτρο, εντούτοις υπερψηφίζει την τροπολογία διότι υπηρετεί τρέχουσες παραγωγικές και κοινωνικές ανάγκες της Ελλάδας. Ελπίζουμε η ΝΔ να μην υποκύψει στις ακροδεξιές κραυγές και την αποσύρει», πρόσθεσε.
