Κασσελάκης: Αδιανόητο να είναι κυβερνητικά ελεγχόμενο το ΚΕΘΕΑ

Είναι αδιανόητο το ΚΕΘΕΑ να είναι κυβερνητικά ελεγχόμενο, τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνέχεια συνάντησης που είχε το πρωί με εργαζόμενους, γονείς και επιστήμονες πεδίου του ΚΕΘΕΑ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι δεν αναγνωρίζει πρακτικά και ηθικά τον πρόεδρο του ΔΣ «που έχει διορίσει η κυβέρνηση», καθώς, όπως ανέφερε, δεν θέλει να νομιμοποιήσει το «πραξικόπημα Μητσοτάκη στο ΚΕΘΕΑ», επισημαίνοντας ότι έως το 2019 το ΔΣ εκλεγόταν από τους γονείς, τους θεραπευόμενους και τους θεραπευτές. Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο με το οποίο συνοδεύει την ανάρτηση του, ο κ. Κασσελάκης είχε σύντομη αντιπαράθεση σε ήπιους τόνους με τον διοικητή του ΚΕΘΕΑ, για τον οποίο αναφέρει ότι εμφανίστηκε στη συνάντηση απρόσκλητος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκρίνισε ότι δεν έχει τίποτα προσωπικό μαζί του, όμως δεν τον αναγνωρίζει, και του ζήτησε να αποχωρήσει ώστε να ακούσει τους εργαζόμενους. Έπειτα από σύντομο διάλογο ο πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ είπε ότι θα αποχωρήσει γιατί θέλει να είναι παραγωγικός και όχι διχαστικός, με τον κ. Κασσελάκη να αναφέρει πως «το μόνο διχαστικό είναι να μην ακούτε την κοινωνία» και εκείνον να ανταπαντά ότι «την ακούει η κυβέρνηση». «Ναι, είμαι σίγουρος», σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανάρτηση του ο κ. Κασσελάκης αναφέρει: «Μέχρι το 2019, οι γονείς, οι θεραπευόμενοι και οι θεραπευτές εξέλεγαν το άμισθο διοικητικό συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ. Ο κ. Μητσοτάκης έσπασε το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ και διόρισε δικό του πρόεδρο του Δ.Σ. Σήμερα με κάλεσαν οι εργαζόμενοι, γονείς, επιστήμονες πεδίου, να ακούσω τα πραγματικά προβλήματα. Ο διοικητής εμφανίστηκε απρόσκλητος να πει το κυβερνητικό ποίημα: "Όλα πάνε καλά". Δεν τον αναγνωρίζω ούτε πρακτικά ούτε ηθικά, δε νομιμοποιώ με την παρουσία μου το πραξικόπημα Μητσοτάκη στο ΚΕΘΕΑ». Τονίζει δε ότι «το ΚΕΘΕΑ επιτελεί ένα τεράστιο έργο απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Είναι αδιανόητο να είναι κυβερνητικά ελεγχόμενο».

Η συζήτηση με τους εργαζόμενους

«Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Με όλη την ειλικρίνεια και την ταπεινοφροσύνη το λέω αυτό, διότι πραγματικά πιστεύω ότι ως κοινωνία είμαστε τόσο καλοί όσο ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής μας και δεν είναι δυνατόν να μην βοηθάμε τους συμπολίτες μας να είναι ισότιμοι πολίτες στην κοινωνία και να τους αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας με εκπροσώπους των εργαζομένων, με το επιστημονικό προσωπικό και με μέλη οικογενειών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).

Στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφεραν χαρακτηριστικά, σύμφωνα με κομματικές πηγές, ότι «πολλές χιλιάδες συμπολίτες μας που έχουν επωφεληθεί από όλα τα προγράμματα θεραπείας και απεξάρτησης, βλέπουν με πόνο την "οικογένεια" που τους αγκάλιασε και τους έδειξε πάλι το δρόμο προς τη ζωή, να σαρώνεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία συνεχίζει το καταστροφικό έργο της στο πεδίο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και της μείωσης της διάδοσης των ναρκωτικών».

Εκκινώντας από την περίπτωση του ΚΕΘΕΑ ο κ. Κασσελάκης ανέφερε γενικότερα για την πολιτική της κυβέρνησης ότι δεν έχει λέξεις για να εκφράσει το θυμό του «για την αναλγησία και την αναισθησία της κυβέρνησης και σε αυτό το ζήτημα, αλλά και σε πολλά ζητήματα». Ειδικότερα ανέφερε: «μόνο από την υπουργό Εσωτερικών ακούσαμε χθες -στην ουσία το υπονοούμενο είναι- ότι είναι εντάξει να έχουν χαμηλές αμοιβές οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, επειδή λαμβάνουν εμπειρία στο Δημόσιο. Λες και τρως "εμπειρία" το βράδυ στο τραπέζι. Από την υπουργό για την Παιδεία ακούσαμε ότι είναι εντάξει τα παιδιά να περπατάνε χιλιόμετρα μέσα στα χιόνια με μια τσάντα πάνω τους, από τον κ. Γεωργιάδη, για το έγκλημα στα Τέμπη, ότι "ποιος ενδιαφέρεται πλέον;". Γι' αυτό το έγκλημα το οποίο έγινε φέτος, μην το ξεχνάμε».

Σχετικά με την κυβερνητική ρύθμιση που προωθείται, οι άνθρωποι του ΚΕΘΕΑ μετέφεραν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι «το νομοσχέδιο "ισοπεδώνει" τους φορείς 18 ΑΝΩ, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, ΙΑΝΟΣ, ΑΡΓΩ, ΜΕΘΕΞΙΣ, και ΔΙΑΠΛΟΥΣ, και το επί δεκαετίες ανεκτίμητο έργο τους» και ότι «η ρύθμιση προβλέπει την αποδέσμευση των προγραμμάτων θεραπείας και απεξάρτησης από το πλαίσιο του ΕΣΥ και τη συγχώνευση των εγκεκριμένων θεραπευτικών οργανισμών και προγραμμάτων σε έναν "υπερφορέα" Ιδιωτικού Δικαίου». Στη συνέχεια, κατά τις ίδιες πηγές, ανέφεραν στη συζήτηση ότι «η διάλυση των προγραμμάτων απεξάρτησης ξεκίνησε πριν 4 χρόνια με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κατάργησε αναίτια και αδιαπραγμάτευτα όχι μόνο το αυτοδιοίκητο, αλλά και την αυτονομία του ΚΕΘΕΑ, ακόμη και σε κεντρικά ζητήματα πολιτικών θεραπείας και επανένταξης». Συμπλήρωσαν ότι «με τις τελευταίες εξελίξεις, είναι σαφές ότι η πολιτική της κυβέρνησης απορρίπτει και εκμηδενίζει τις προοπτικές "στεγνής" θεραπείας, και ξεκάθαρα προκρίνει τα υποκατάστατα οπιοειδή. Πρόκειται για ουσίες όπως η μεθαδόνη, η βουπρενορφίνη, οι οποίες φέρνουν ιλιγγιώδη κερδοφορία στις μεγάλες φαρμακευτικές και στα δίκτυά τους, την ίδια ώρα που συντηρούν τις πιάτσες -αφού οι χρήστες τα ανταλλάσσουν για ηρωίνη ή για άλλες ουσίες, δεν απομακρύνουν τα θεραπευόμενα άτομα από τη χρήση ουσιών, και σύμφωνα με την επιστήμη δεν ενδείκνυνται για αρκετά προφίλ χρηστών».

Όπως είπαν οι εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ, «η κυβέρνηση αποσπά και καταργεί, για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, μονάδες του ΕΣΥ για να τις εντάξει σε ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Επιλέγει να ομογενοποιήσει τις επιστημονικές και θεραπευτικές πρακτικές που προσφέρουν εξαιρετικό έργο σε δεκάδες χιλιάδες πολιτών καταργώντας το δικαίωμα στην επιλογή θεραπείας».

Ο κ. Κασσελάκης, τόνισε ειδικότερα για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στα ζητήματα που διέπουν την ύπαρξη, τη λειτουργία και το ρόλο του ΚΕΘΕΑ, ότι «εδώ έχουμε το "κερασάκι στην τούρτα"». Δηλαδή, είπε, «έχουμε μια πολιτική που καταργεί κάτι το οποίο, όπως λέτε, δουλεύει για τη χώρα. Καταργεί επιστημονική πρακτική, πρακτική θεραπείας. Καταργεί το ΚΕΘΕΑ, καταργεί μονάδες του ΕΣΥ ουσιαστικά. Βάζει μια νέα γραφειοκρατία. Ανοίγει το δρόμο στους ιδιώτες, αντί να επιτρέψει στο Δημόσιο να δουλέψει με τους πολίτες. Είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία από τη δική μας και τη βλέπετε παντού, γι' αυτό και σας έδωσα όλα αυτά τα παραδείγματα».

«Είμαι πολύ στεναχωρημένος να ακούω ότι βρίσκετε ένα τείχος όταν μιλάτε με την κυβέρνηση», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στο πλευρό τους χωρίς δεύτερη σκέψη. «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι μέρος αυτής της ανθρώπινης αγκαλιάς που πιστεύει ότι η κοινωνία αλλάζει όταν αλλάζουν και οι άνθρωποι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας υποδεχτήκατε έτσι. Να ξέρετε πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε νομοθετικά και εννοείται ό,τι μπορούμε να κάνουμε για την ορατότητα του ζητήματος. Γι' αυτό είμαι, εν μέρει, εγώ εδώ. Για να μπορείτε και εσείς να αισθάνεστε υπερήφανοι για τα παιδιά σας, για τις οικογένειες σας, για τους συντρόφους σας. Είμαστε εδώ γι' αυτό», είπε. Διότι, προσέθεσε, «ανθρωπιά σημαίνει αγάπη για τον συνάνθρωπο. Αυτή είναι η πιο χριστιανική αξία για όλους όσοι ευαγγελίζονται μια χώρα που ακολουθεί ακροδεξιά πρότυπα, αντί να έχει αυτή την προοδευτική αγκαλιά που πρέπει να δώσουν στον κόσμο». «Είμαστε εδώ για σας, είμαστε μαζί σας, να σας ευχαριστήσω και να σας παροτρύνω να κρατήσετε ένα χαμόγελο όσο μπορείτε, διότι πρώτον θα το χρειαστείτε και δεύτερον δεν είστε μόνοι σας, έχετε μια ολόκληρη κοινωνία δίπλα σας και έχετε την αξιωματική αντιπολίτευση δίπλα σας. Είμαστε μαζί», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

