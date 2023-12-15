Τροπολογία για τις άδειες διαμονής σε αλλοδαπούς εργαζόμενους: Οι πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων

Το στίγμα των προθέσεων τους έναντι της τροπολογίας για τις άδειες διαμονής σε αλλοδαπούς εργαζόμενους διατύπωσαν, με παρέμβασή τους κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού, οι εκπρόσωποι των κομμάτων.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς είπε ότι από την κατάθεση της τροπολογίας και μετά, «βλέπουμε στον δημόσιο λόγο έναν διαγκωνισμό ακραίων δεξιών αντιλήψεων». Στο κλίμα αυτό, ο Νίκος Παππάς είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να μην υποχωρήσει και να προχωρήσει με την τροπολογία», γιατί «είναι μια τροπολογία η οποία λύνει προβλήματα, θα συμβάλλει, ούτως ώστε να μην υπάρχει πολύ μαύρη εργασία και να πέφτουν και οι ασφαλιστικές εισφορές στους αγρότες και τους επαγγελματίες και είναι στη σωστή κατεύθυνση». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε επίσης: «έχουμε δει τις δηλώσεις του κ. Σαμαρά. Τις αξιολογούμε. Υπάρχει ερώτημα αν υπάρχει πλειοψηφία, εάν η Νέα Δημοκρατία θα επιμείνει και θα θέλαμε και μια δήλωση από τα κυβερνητικά έδρανα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης είπε ότι το όλο θέμα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, πολύ πιο σοβαρό από τις εσωκομματικές διαστάσεις που προσλαμβάνει στην κυβερνητική παράταξη. «Προφανώς θα πρέπει να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην δοθεί το λάθος μήνυμα. Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να δοθεί λύση σε ένα υπαρκτό ζήτημα που υπάρχει, που το ζητούν από όλη τη χώρα. Πρέπει όμως να ενισχυθούν οι μηχανισμοί και να υπάρχει μια διαδικασία με κανόνες και βεβαίως μαζί με το αίτημα των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα στις παραγωγικές περιοχές, που θέλει να δώσει λύση αυτή η τροπολογία, να δοθεί και το κατάλληλο μήνυμα με την ενίσχυση των δομών ώστε να γίνεται γρήγορα η εξέταση αιτήσεων και να μην δοθεί λάθος μήνυμα ότι η χώρα είναι χώρος ελεύθερος στον οποίο μπαίνει όποιος θέλει, χωρίς κανόνες», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, να τοποθετείται αξιακά στα πράγματα. «Και αν κάτι έχουμε κερδίσει από όλο αυτό, είναι ότι μπορούμε να βγαίνουμε και να υπερασπιζόμαστε πολιτικές τις οποίες πιστεύουμε, σε κάθε χρονική περίοδο, απέναντι σε οποιοδήποτε θέμα. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με εσάς. Κάτι το οποίο βλέπουμε να προκύπτει τις τελευταίες ώρες, θα έλεγα τα τελευταία λεπτά στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, με τρόπο ο οποίος είναι εκκωφαντικός. Διότι οι δηλώσεις του κ. Σαμαρά, για την τροπολογία την οποία έφερε η κυβέρνησή σας, δείχνει ότι σπείρατε ακροδεξιούς ανέμους και θερίζετε εσωκομματικές θύελλες. Καλά ξεμπερδέματα σας εύχομαι. Καλά ξεμπερδέματα, διότι αυτά τα οποία κάνατε, θα τα βρείτε μπροστά σας», είπε ο κ. Χρηστίδης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνταντίνος Χήτας ζήτησε από την κυβέρνηση να αποσύρει την «ντροπιαστική» τροπολογία γιατί «δίνει άδεια διαμονής σε όλους τους παρανόμως εισελθόντες μετανάστες, ακόμη και σε αυτούς των οποίων η αίτηση παραμονής έχει απορριφθεί». Ο κ. Χήτας είπε ότι «οι χορηγήσεις των αδειών να προχωρούν, ακόμη και αν οι αρμόδιες αρχές έχουν αντίθετη άποψη». Με άλλα λόγια, είπε ο κ. Χήτας, με αυτή την τροπολογία είναι σαν να λέμε «ανοίξαμε και σας περιμένουμε», «σε όλους τους παράνομους μετανάστες». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης επεφύλασσε και μια αιχμηρή αναφορά στους βουλευτές της ΝΔ: «Επειδή ο τζάμπα μάγκας πέθανε, κάποιοι που κάνουν τους τζάμπα μάγκες να μην δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στον προϋπολογισμό και να παραιτηθούν αφού δεν συμφωνούν. Στον κ. Σαμαρά απευθύνομαι».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης Νίκος Βρεττός χαρακτήρισε επίσης «ντροπιαστική» τη συγκεκριμένη τροπολογία. Ο κ. Βρεττός ανέγνωσε στην ολομέλεια τα ονόματα των υπουργών που συνυπογράφουν την τροπολογία, «για να ξέρει ο ελληνικός λαός ποιοι νομοθετούν νύχτα και για ποιους λόγους».

Πηγή: skai.gr

