Αρνητική ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόσκληση που απηύθυνε ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης στον Στέφανο Κασσελάκη προκειμένου να τον ενημερώσει για το κόστος των προτάσεων νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη πραγματοποίησε δήλωση στο περιστύλιο της Βουλής, κάνοντας λόγο για «φθηνό επικοινωνισμό» και «τεχνάσματα» του Κωστή Χατζηδάκη.

Πιο αναλυτικά η δήλωση της κυρίας Τζάκρη:

«Ο κ. Χατζηδάκης με έναν φθηνό επικοινωνισμό προσκάλεσε τον κ. Κασσελάκη να προσέλθει στην Βουλή για να τον ενημερώσει ο κ. Χατζηδάκης για το κόστος των προτάσεων νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με την ακρίβεια και το φορολογικό, τις οποίες ήδη έχει κοστολογήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δικαιώνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ας αφήσει λοιπόν τα τεχνάσματα και σε εφαρμογή του άρθρου 85 του Κανονισμού της Βουλής ας φέρει προς συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές τις δύο προτάσεις νόμου, τις οποίες, επαναλαμβάνω, τις έχει ήδη κοστολογήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.