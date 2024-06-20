Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε χυδαίους χαρακτηρισμούς κατά του Αλέξη Πατέλη προέβη από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας, εξαπολύοντας ομοφοβική επίθεση κατά του διευθυντή του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, διερωτώμενος ποιο άρθρο χρησιμοποιεί «ο ή η».

«Βγήκε μέχρι και ο, ο/η δεν ξέρω Πατέλης με ύφος Λουδοβίκου και είπε ότι θα καταργήσει λέει και το εποχικό επίδομα στον σερβιτόρο ανεργίας του σερβιτόρου, της καμαριέρας και όλων όσων δουλεύουν νυχθημερόν στο τουρισμό για φραγκοδίφραγκα. Το κλασσικό αριστούργημα των τεμπέληδων», υποστήριξε ο Β. Στίγκας, με την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να αντιδρά, καλώντας τον με έντονο ύφος να ανακαλέσει όσα είπε, διαφορετικά θα διαγραφούν από τα πρακτικά.

«Κύριε πρόεδρε συγγνώμη ένα λεπτό, θα ήθελα, χρησιμοποιήσατε 3 άρθρα θα ήθελα να το ανακαλέσετε, αλλιώς θα σβηστεί από τα πρακτικά», τόνισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Με δόση ειρωνείας, ο Βασίλης Στίγκας ανταπάντησε:

«Έχω μπερδευτεί, συγγνώμη κυρία πρόεδρε, όπως θέλετε γράφτε το, δεν με πειράζει. Είμαστε οκ;

Όλγα Γεροβασίλη: Θα σβηστεί από τα πρακτικά.

Βασίλης Στίγκας: Να συνεχίσω;

Όλγα Γεροβασίλη: Βεβαίως.

Πηγή: skai.gr

