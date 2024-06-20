Χαρίτσης: Δυστυχώς η συζήτηση για την κεντροαριστερά γίνεται με τους χειρότερους δυνατούς όρους

Στην τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση και «δίνει την αρμοδιότητα στον ειδικό διαχειριστή να διακόψει τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, να αναθέσει τη φύλαξη των εγκαταστάσεων σε τρίτους, να βάλει κοινώς λουκέτο», αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε ομιλία του στη Βουλή.

Ο Αλ. Χαρίτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι την έφερε «λίγες μόλις ώρες πριν συζητηθούν στο πρωτοδικείο της Αθήνας τα ασφαλιστικά μέτρα των εργαζομένων» για «να καταργηθεί επί της ουσίας η δίκη», αφού την επικαλέστηκε στο δικαστήριο πριν ψηφιστεί, «προκαταλαμβάνοντας έτσι και την ψήφο του νομοθετικού σώματος».

«Αυτά πραγματικά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες και με τη συγκεκριμένη μεθόδευση είναι πράγματα ανήκουστα ακόμα και για μια κυβέρνηση της Δεξιάς, όπως είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τον αρμόδιο υπουργό να σταματήσει «να ευτελίζει περαιτέρω τη νομοθετική διαδικασία» και «να αποσύρει τώρα αυτήν την κατάπτυστη τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ».

Όσον αφορά τη συζήτηση για την κεντροαριστερά που όπως είπε «έχει φουντώσει», είπε απευθυνόμενος στις προοδευτικές δυνάμεις του Κοινοβουλίου: «Δυστυχώς η συζήτηση αυτή γίνεται με τους χειρότερους δυνατούς όρους. Και αδικεί έτσι το γνήσιο λαϊκό αίτημα για μία συνεννόηση που θα δημιουργήσει μια ευθεία στρατηγική αντιπαράθεση με τη Δεξιά».

«Από την πλειοψηφία του κόσμου εκλαμβάνεται και πάλι δυστυχώς αυτή η συζήτηση ως μια προσπάθεια επιβίωσης πολιτικών στελεχών και ηγεσιών του κάθε χώρου. Έτσι δεν βγαίνει πουθενά, έτσι δεν πάμε πουθενά», σημείωσε, τονίζοντας πως «η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή, τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα και απαιτούν απαντήσεις, απαιτούν απαντήσεις πολιτικές και απαιτούν απαντήσεις από τα αριστερά».

«Αυτό όμως, το μέτωπο, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς καθαρές κουβέντες. Χωρίς σαφές πρόγραμμα, χωρίς πολιτικές γωνίες και χωρίς ξεκάθαρες κοινωνικές αναφορές. Οι πολιτικές του μέσου όρου έχουν πεθάνει», υπογράμμισε, θέτοντας ως κύριο άξονα το ότι «πρέπει οι πλούσιοι σε αυτή τη χώρα να πληρώσουν».

«Θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα τελείως διαφορετικό φορολογικό σύστημα πραγματικά δίκαιο; Που θα οδηγήσει σε ουσιαστική αναδιανομή υπέρ των πολλών και θα στηρίξει το κοινωνικό κράτος; Τα στρογγυλέματα, η απολίτικη θολούρα δεν απαντούν σε κανένα από αυτά τα κρίσιμα στρατηγικά διλήμματα», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

