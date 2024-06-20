Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας και αρχηγός του δεξιού κόμματος VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίτσκοσκι επανέλαβε σήμερα αναφορικά με τη χρήση του συνταγματικού ονόματος της χώρας, ότι η θέση του είναι ξεκάθαρη και επ' αυτής κανείς δεν θα πρέπει να έχει αμφιβολίες.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε σήμερα στον "Real FM", ότι «ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, εάν από τη στιγμή που αναλάβει καθήκοντα, εμμένει σε αυτή τη ρητορική, θα βρεθεί σε πολύ άβολη θέση όταν θα συναντηθούμε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ», ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι δήλωσε ότι "προετοιμάζεται" και ότι "θα ήθελε να δει αυτή την πρόκληση".

«Εγώ προετοιμάζομαι. Είμαι άνθρωπος που προετοιμάζεται και μου αρέσουν οι προκλήσεις. Θα ήθελα να δω και αυτή την πρόκληση. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη και κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολίες επ' αυτού. Εάν υπάρχουν στην Ευρώπη -και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν- Ευρωπαίοι πολιτικοί που παρουσιάζονται ως Ευρωπαίοι πολιτικοί του 21ου αιώνα και έχουν μέσα τους ταλιμπανικά κίνητρα και θέλουν να θέσουν σε κίνδυνο το ανθρώπινο δικαίωμα που έχει κατοχυρωθεί με πολλές διεθνείς συμβάσεις, τότε είμαι έτοιμος με αυτούς τους ανθρώπους να επιχειρηματολογήσω και να συζητήσω και πάνω σε αυτό δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία. Με ενδιαφέρει να χτίζουμε γέφυρες και όχι να τις γκρεμίζουμε, και να μιλάμε βάσει επιχειρημάτων, βάσει δεδομένων. Είμαι έτοιμος να συζητήσω και με επιχειρήματα και με δεδομένα και αυτό κάνω σε όλη μου τη ζωή, όχι μόνο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όπου κι αν είναι, στην Αθήνα, στα Σκόπια και στις Βρυξέλλες. Είμαι έτοιμος να συζητήσω οπουδήποτε με δεδομένα και με επιχειρήματα», ανέφερε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.