Στην κοινή επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και Κυριάκου Μητσοτάκη την ερχόμενη Παρασκευή, για το ζήτημα των ευρωεκλογών αλλά και για τις δεκάδες συλλήψεις για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη αναφέρθηκε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα».

«Πρέπει να τον ακούσουν όλοι τον Αρχιεπίσκοπο. Η εκκλησία έχει μια συγκεκριμένη θέση όπως και η πολιτεία» επισήμανε ο κ. Τσιόδρας ενώ παράλληλα χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη χθεσινή δήλωση του βουλευτή της Νίκης, Νίκου Παπαδόπουλου.

Όσον αφορά τις ευρωεκλογές, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής ανέφερε ότι «οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν ένα ισχυρό προβάδισμα της ΝΔ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν προβλήματα. Επίσης, υπάρχουν και διαφωνίες. Το ερώτημα είναι αν προσερχόμενοι στις κάλπες θα πρυτανεύσει η πολιτική σταθερότητα της χώρας ή κάποια δυσαρέσκεια που θα έχει κάποιος ή κάποια».

Παράλληλα, αναφερόμενος στις προεκλογικές δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι ο κ. Κασσελάκης αυτό που ζητάει μόνο είναι να «φθαρεί ο Μητσοτάκης και η ΝΔ» προσθέτοντας πως δεν μας λέει τι είναι αυτό που ζητάει ακριβώς. Όσον αφορά το αίτημα του κ. Κασσελάκη για διεθνείς παρατηρητές σχολίασε ότι «η Ελλάδα δεν είναι Ζιμπάμπουε να ζητάει εκλογές με διεθνείς παρατηρητές»

Τέλος, σχετικά με τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη και τις συλλήψεις είπε ότι «η υπόθεση είναι στην δικαιοσύνη. Κινείται αποφασίστηκα. Όλη αυτή η μεγάλης έκτασης επιχείρηση είναι κάτι μη σύνηθες για τα ελληνικά δεδομένα. Και θα συνεχιστεί ώστε να μπει ένα τέλος στο φαινόμενο που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια.»



