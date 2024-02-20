«Πηγαίνοντας προς τις ευρωεκλογές, ελπίζω να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση για την Ευρώπη και το μέλλον της Ελλάδας σε αυτή. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε ως συμπέρασμα είναι πως αυτά τα 70 χρόνια είχαμε πρωτοφανείς συνθήκες ευημερίας και ειρήνης στην Ήπειρο μας» δήλωσε σήμερα από τη Λάρισα όπου και βρέθηκε για την παρουσίαση του βιβλίου του, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.

Όπως αναφέρεται στην παρουσίαση, στο βιβλίο καταγράφονται οι διαμάχες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ξεκίνημά της και στη διάρκεια κομβικών στιγμών, που καθόρισαν κι επηρεάζουν ακόμη την κοινή πορεία. Διαμάχες που πηγάζουν από διαφορετικές αντιλήψεις για το κοινό νόμισμα, την αμυντική ενοποίηση, τη γερμανική επανένωση, τη διαχείριση της κρίσης στην ευρωζώνη, τον ρόλο της ΕΕ στον κόσμο, τις απαντήσεις στις νέες προκλήσεις ασφαλείας.

Για το βιβλίο μίλησαν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Βασιλόπουλος, η διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας Χρύσα Βουλγαράκη, ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός Μιχάλης Μαντέλας και ο δημοσιογράφος Γιώργος Ρούστας.

Ο κ. Τσιόδρας σε δήλωση του νωρίτερα αναφέρθηκε και στις αγροτικές κινητοποιήσεις που είναι σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι «πέρα από τα δημοσιονομικά ζητήματα υπάρχουν θέματα που αφορούν την ΚΑΠ, τα οποία θα τεθούν σε επίπεδο Βρυξελλών προκειμένου να υπάρχουν αλλαγές και οι αγρότες να περάσουν στη νέα εποχή, χωρίς να υποστούν σημαντικές απώλειες στο εισόδημά τους».

Παράλληλα αναφέρθηκε στο ζήτημα των ελληνοποιήσεων λέγοντας ότι θα ληφθούν και άλλα μέτρα. Σχετικά με το ζήτημα της επιστροφής του φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, είπε πως από το 2025 θα υπάρξουν αλλαγές και σε αυτή την συζήτηση θα συμμετέχουν και οι αγρότες, ενώ σε ότι αφορά τα προβλήματα των αγροτών της Θεσσαλίας, είπε ότι θα υπάρξει ειδική συνάντηση με τον πρωθυπουργό στον Μέγαρο Μαξίμου «γιατί οι αγρότες της περιοχής αντιμετωπίζουν κάποια ειδικά προβλήματα και πρέπει να τα δούμε με εντελώς διαφορετικό τρόπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.