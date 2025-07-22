Σαφές μήνυμα για πλήρη διαλεύκανση των ζητημάτων που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στο κανάλι της "Ναυτεμπορικής".

«Θέλω να ξεκαθαρίσω προς κάθε κατεύθυνση ότι κανείς δεν θα μείνει στο απυρόβλητο. Θα διερευνηθούν οι πάντες: τα ΚΥΔ, οι φορείς πιστοποίησης, οι τεχνικοί σύμβουλοι - όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν μια εμπλοκή με τη διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα ερευνηθούν σε σχέση με τον ρόλο τους, τη δραστηριότητά τους και την επίδρασή τους σε όλα αυτά τα οποία διαλαμβάνονται στον πραγματικό χώρο και σε σχέση με τα αποτελέσματα που υπάρχουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κανείς δεν θα μείνει εκτός διαδικασίας ελέγχου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο κ. Τσιάρας έκανε γνωστό πως έχει ήδη συγκροτηθεί ειδική επιχειρησιακή ομάδα, στην οποία συμμετέχουν η Οικονομική Αστυνομία, η ΑΑΔΕ, ελεγκτικοί μηχανισμοί και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΑΑΤ σημειώνοντας ότι η εν λόγω ομάδα διαθέτει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η προσπάθεια που ξεκινήσαμε είναι πολύ συντονισμένη και αφορά την εμπλοκή πολλών και διαφορετικών παραγόντων, με έναν και μόνο στόχο: να επιστρέψουν τα χρήματα όλοι αυτοί οι οποίοι με έναν παράνομο τρόπο κατάφεραν -εντός εισαγωγικών- να κοροϊδέψουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε πως οι καθυστερήσεις στις πληρωμές αφορούν μόνο τις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίοι οι έλεγχοι. «Το γεγονός ότι για κάποιες μέρες έπρεπε η Οικονομική Αστυνομία να αντλήσει στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ολοκληρώσει τη δική της έρευνα, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί σαν συνέπεια μια μικρή καθυστέρηση στην καταβολή των πληρωμών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι πληρωμές που ήταν προγραμματισμένες για τις 30 Ιουνίου δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, όμως «θέλω να πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα θα καταφέρουμε να τις ολοκληρώσουμε».

Σε ό,τι αφορά την ανάκτηση των παρανόμως καταβληθέντων χρημάτων, ο κ. Τσιάρας δήλωσε: «Έχουμε πει ότι θα οδηγηθούμε στην ανάκτηση αυτών των χρημάτων με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. Αν χρειαστεί -καταλήγει κανείς και στις κατασχέσεις».

Αναφερόμενος στην πολιτική ευθύνη επεσήμανε πως «πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας - δεν έχει τη ρίζα της στο χθες, είναι μια διαχρονική παθογένεια», προσθέτοντας ότι «δεν έχουμε κανένα άλλο περιθώριο παρά να συγκρουστούμε με αυτή την παθογένεια και να δημιουργήσουμε μια εντελώς διαφορετική συνθήκη».

Ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι το 2015 αποφασίστηκε η χρήση εικονικών βοσκοτόπων και ότι το 2017 αποσυνδέθηκε η ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου από τις επιδοτήσεις. Τόνισε επίσης πως η εντολή για κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ του δόθηκε από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά: «Από την πρώτη στιγμή που ο Πρωθυπουργός μου τηλεφώνησε να αναλάβω τη θέση του Υπουργού, μου τόνισε ότι η πρώτη δική μου προτεραιότητα πρέπει να είναι η κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όπως ανέφερε, εδώ και έναν χρόνο εφαρμόζεται σχέδιο εξυγίανσης, με τον Οργανισμό να τελεί υπό επιτήρηση από το Υπουργείο, ενώ έχει ανακτηθεί η αρμοδιότητα για τα ειδικά σχέδια βόσκησης από τις Περιφέρειες. Παράλληλα, προχωρά η πρόσληψη 100 επιπλέον υπαλλήλων για την ενίσχυση των ελέγχων.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Τσιάρας έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς τον αγροτικό κόσμο: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα λειτουργεί πλέον σε μια εποχή απόλυτης διαφάνειας. Οι έντιμοι αγρότες και οι έντιμοι κτηνοτρόφοι θα απολαμβάνουν τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων χωρίς σκιές, χωρίς στρεβλώσεις, χωρίς αδικίες».

