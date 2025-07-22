Αντεπίθεση με δικά της θαλάσσια πάρκα μελετά η Τουρκία

Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης κινείται η αντίδραση της Άγκυρας απέναντι στην ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης για τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος. Η εξαγγελία αυτή, που έγινε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έφερε πλήθος σκληρών δηλώσεων και προειδοποιήσεων από τουρκικής πλευράς, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο.

Πολωμένο κλίμα στα τουρκικά ΜΜΕ

Τα τελευταία τουρκικά δημοσιεύματα μιλούν για «κρίση θαλάσσιων πάρκων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας» και παρουσιάζουν την Άγκυρα να εξετάζει αντεπίθεση μέσω της δημιουργίας δικών της θαλάσσιων πάρκων. Μάλιστα, η τουρκική πλευρά βλέπει την πρωτοβουλία της Αθήνας ως προσπάθεια αλλαγής του status quo στο Αιγαίο, θεωρώντας ότι μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας αλλά και για τα ίδια τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ειδικά στην ημίκλειστη θάλασσα του Αιγαίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Σοζτζού, ορισμένοι Τούρκοι αναλυτές ισχυρίζονται ότι «η τελευταία κίνηση της Ελλάδας στη Μεσόγειο χαράσσει ουσιαστικά νέα σύνορα, ακόμη και αν γίνεται λόγος για θαλάσσια πάρκα». Παράλληλα, άλλοι αναλυτές διαβλέπουν ότι η νέα πηγή έντασης μεταξύ των δύο χωρών θα περιστραφεί γύρω από το ζήτημα των θαλάσσιων πάρκων και το εάν το Αιγαίο πρέπει να θεωρείται "ημίκλειστη θάλασσα", πυροδοτώντας εκ νέου παλαιές διμερείς διαφορές.

Το μήνυμα της τουρκικής πλευράς

Το πρακτορείο Anadolu, επικαλούμενο Τούρκους αξιωματούχους, σημειώνει πως τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας δεν έχουν νομικό αντίκτυπο για την Τουρκία λόγω των αλληλένδετων ζητημάτων και κυρίως του αμφισβητούμενου καθεστώτος στο Αιγαίο. Μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι «κανένα μέτρο που μπορεί να θίξει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας, όπως η αλλαγή του νομικού καθεστώτος στο Αιγαίο ή η παρεμπόδιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, δεν θα μείνει αναπάντητο».

Αν και το κλίμα είναι τεταμένο, μέχρι στιγμής η Άγκυρα δεν έχει προχωρήσει επίσημα στην ανακοίνωση δικών της θαλάσσιων πάρκων. Παραμένει ανοιχτό αν θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση ή θα προτιμήσει μια ηπιότερη στάση, με δεδομένο το ενδιαφέρον του προέδρου Ερντογάν για την αναζωογόνηση της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

