«Άνω - Κάτω» η Βουλή: Αποχώρησε ο Λαμπρούλης – «Είστε ανήθικη» είπε στην Κωνσταντοπούλου

Του Γιάννη Ανυφαντή

Για σχεδόν μισή ώρα διεκόπη η συνεδρίαση της Ολομέλειας επί τους πορίσματος της προανακριτικής επιτροπής για το Κων. Αχ. Καραμανλή, μετά την άγρια κόντρα μεταξύ του Γιώργου Λαμπρούλη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Όλα ξεκίνησαν όταν κατά τη νέα της παρέμβαση, η κα Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον αποκάλεσε «κατ’ ευφημισμόν κύριο». «Όταν αναφερόμαστε στον Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν αναφερόμαστε με αυτό τον τρόπο που αναφερθήκατε εσείς, ανεξάρτητα από την πολιτική διαφωνία που μπορεί να έχουμε», της απάντησε από το προεδρείο ο Γιώργος Λαμπρούλης, προκαλώντας το χειροκρότημα βουλευτών που βρίσκονταν στην αίθουσα. Τον λόγο ζήτησε εκ νέου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον παρακάτω διάλογο να είναι χαρακτηριστικός της έντασης:

Γ. ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Πρέπει να αιτιολογήσετε το προσωπικό, έτσι λέει ο Κανονισμός. Για ποιο λόγο να μας εξηγήσετε, για ένα λεπτό.

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, ευχαριστώ. Μη μιλήσετε για το επόμενο λεπτό κύριε Λαμπρούλη κρατηθείτε.

Γ. ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Δεν θα μου πείτε εσείς πότε θα μιλήσω. Ακούτε; Δεν θα μου πείτε εσείς. Σας έδωσα το λόγο, παρακαλώ πολύ.

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι ύφος είναι αυτό;

ΦΩΝΕΣ ΑΠΟ ΕΔΡΑΝΑ ΝΔ: Απειλείτε τον Πρόεδρο;

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Λαμπρούλη. Ακούστε, υπάρχει ένα είδος λεγόμενης αντιπολίτευσης που είναι πιο σύστημα από το σύστημα. Αυτό είστε εσείς. Κάνατε ότι αποχωρήσατε…

Γ. ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Σ’ εμένα το λέτε αυτό;

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι. Σ’ εσάς.

Γ. ΛΑΜΡΠΟΥΛΗΣ: Λοιπόν διακόπτω τη συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας ας έρθει ο επόμενος αντιπρόεδρος. Είστε απαράδεκτη, ανήθικη πολιτικά και σας παραδίδω στη χλεύη του ελληνικού λαού, όχι της Βουλής ή των βουλευτών. Όσων ακούν και βλέπουν αυτή σας τη συμπεριφορά.

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας χειροκροτάει η ΝΔ.

Γ. ΛΑΜΡΠΟΥΛΗΣ: Διακόπτω τη συνεδρίαση.

Η επανέναρξη της συνεδρίασης επανήλθε μετά από περίπου μισή ώρα, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να παραπέμπει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής. «Ως Πρόεδρος στηρίζω στο 100% τον προεδρεύοντα πριν λίγο κύριο Λαμπρούλη. Όσα απαράδεκτα ακούστηκαν από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και γενικότερα η στάση της από το πρωί, τα πρακτικά τα επίσημα με δική μου απόφαση παραπέμπονται στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τα περαιτέρω.Όταν κανείς δεν έχει να μιλήσει δια της πολιτικής ουσίας κάνει πολιτικό ακτιβισμό. Η αίθουσα της Ολομέλειας δεν ενδείκνυται για τέτοια πράγματα», τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Πηγή: skai.gr

