Σε μετωπική πολιτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή για το πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή για την τραγωδία των Τεμπών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, με αφορμή δηλώσεις περί «εγκληματικής οργάνωσης» και «κυβέρνησης σκανδάλων».

Ο κ. Φλωρίδης χαρακτήρισε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά αυτοκαταστροφική, κάνοντας λόγο για δημοσκοπική κατάρρευση του κόμματος και καλώντας τον να συνεχίσει με τον ίδιο τόνο, αφού όπως είπε, αυτό διευκολύνει το έργο της κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο κ. Φάμελλος επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στην κυβέρνηση, καταγγέλλοντας συγκάλυψη, θεσμική εκτροπή και παρακράτος τύπου «Καμόρα».

Δηλώσεις Φλωρίδη

«Συνεχίστε να εκφράζεστε έτσι… διευκολύνετε πάρα πολύ το έργο της κυβέρνησης», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, σχετικά με τους χαρακτηρισμούς του περί δράσης «εγκληματικής οργάνωσης» από την κυβέρνηση για τη συγκάλυψη των σκανδάλων.

Ο κ. Φλωρίδης είπε ότι «πριν λίγες ημέρες, όταν ένας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ (εν. τον κ. Φαραντούρη)είπε πως η κυβέρνηση λειτουργεί ως "εγκληματική οργάνωση", η κυβέρνηση ζήτησε -όπως αποδεικνύεται σήμερα αφελώς- από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ την διαγραφή του. Καθώς από την τοποθέτηση του κ. Φάμελλου σήμερα, αυτά που είπε ο ευρωβουλευτής του ήταν πολύ πιο λίγα από όσα μας ανέφερε ο ίδιος. Κατά συνέπεια, πρόκειται για μια στάση που χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο που εκφράζεται για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Άρα, εμείς δεν σας ζητάμε να διαγράψετε κανέναν. Συνεχίστε έτσι βρίσκεστε δημοκοπικά στο 5%, πηγαίνετε προς το 3% και οδεύετε στην εξάτμιση, στην απόλυτη εξαφάνιση στην ελληνική κοινωνία. Συνεχίστε έτσι, διευκολύνετε πάρα πολύ το έργο της κυβέρνησης, μιλώντας με τον τρόπο που μιλάτε».

Προηγουμένως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη συνεδρίαση της Βουλής για την παραπομπή του Κώστα Αχ. Καραμανλή σε Δικαστικό Συμβούλιο, δήλωνε:

«Είναι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης των σκανδάλων. Σκανδάλων Δημοκρατίας - Υποκλοπές. Σκανδάλων Ασφάλειας της ζωής και των συγκοινωνιών - Τέμπη. Σκανδάλων Κατάχρησης δημοσίου χρήματος - ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλετε και άλλα; Έχουμε πολλά… Από τον ΕΛΓΑ μέχρι την ανακύκλωση. Και από τα έργα του ταμείου ανάκαμψης μέχρι τη διαρροή προσωπικών δεδομένων» τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Αναφερόμενος στη σημερινή διαδικασία είπε: «Η σημερινή διαδικασία αποτελεί πρόκληση και προσβολή για την ίδια την ελληνική κοινωνία. Την έχουμε καταγγείλει από την αρχή της διαδικασίας. Και πρέπει να σταματήσει άμεσα. Είναι μία ξεκάθαρη αντισυνταγματική και παράνομη μεθόδευση, την οποία καταγγέλλουμε και από το βήμα της Ολομέλειας».

Ακολούθως απευθύνθηκε στους βουλευτές της συμπολίτευσης: «Κυρίες και κύριοι βουλευτές της ΝΔ, τώρα που το έγκλημα των Τεμπών έφτασε στην Ολομέλεια έχετε αποφασίσει να το θάψετε; Θα αναλάβετε αυτό το ηθικό φορτίο; Όλη αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση, που έβγαλε εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες στους δρόμους πάτε να την κουκουλώσετε;».

Συνέχισε την επίθεση στον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «είναι ο ίδιος που μεθόδευσε μία διαδικασία φιάσκο, με ένα μοντέλο αλά Τριαντόπουλου, για να κοροϊδέψει τους πολίτες, γιατί αυτό τον βολεύει. Έτσι θα κρύψει τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες της κυβέρνησης».

Μιλώντας για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε να διακοπεί η σημερινή, παράνομη και αντισυνταγματική συνεδρίαση της Βουλής. Απαιτούμε να διεξαχθεί μια αληθινή έρευνα».

Αναπτύσσοντας την επιχειρηματολογία του σημείωσε: «Η διαδικασία, που σχεδιάζετε να ολοκληρωθεί σήμερα, παραβιάζει το άρθρο 86 του Συντάγματος, τον νόμο περί ευθύνης Υπουργών 3126/2003, τον Κανονισμό της Βουλής και τις θεμελιώδεις αρχές της Ποινικής Δικονομίας. Η Επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών, για την τραγική σύγκρουση, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 57 ανθρώπων, τον βαρύ τραυματισμό 32 ανθρώπων και τις σωματικές βλάβες 149 όφειλε να διενεργήσει μια αληθινή προκαταρκτική εξέταση και να καταλήξει σε ένα αιτιολογημένο πόρισμα. Αυτό λέει το άρθρο 156 του Κανονισμού».

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε και στο «σκάνδαλο» του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε απευθυνόμενος προς την κυβερνητική πλειοψηφία: «Καταθέσατε πρόταση εξεταστικής για να μην ακολουθήσετε το αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Είναι εντυπωσιακό το τι σκαρφίζεστε για να μην γίνει έλεγχος των υπουργών σας. Τη μία λέτε ότι δεν μπορούν να δώσουν λύση οι εξεταστικές, αλλά όταν πρέπει να κρυφτείτε από την προκαταρκτική του ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνετε εξεταστική. Είστε απροκάλυπτα υποκριτές και ψεύτες. Καταθέσατε αίτημα εξεταστικής, στο οποίο αποσιωπάται το γεγονός ότι η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αναφέρεται στην περίοδο 2019-2022, δηλαδή, αποκλειστικά κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ. Για να κρύψετε τις ευθύνες σας επιλέγετε ακόμα μία φορά τη διάχυση ευθυνών. Μα δεν μπορεί πάντα να φταίει κάποιος άλλος και ποτέ ο κύριος Μητσοτάκης! Σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης θα έμενε στη θέση του με όλα αυτά τα σκάνδαλα;».

Γενικεύοντας υποστήριξε: «Το Επιτελικό κράτος των "Αρίστων" ευθύνεται για την κλοπή, την κατάχρηση, κακοδιαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων στον αγροτικό τομέα. Ευθύνεται γιατί έκανε ντιλ με τον Φραπέ και τον Χασάπη, γιατί τάιζε τα δικά του παιδιά με λεφτά που έπρεπε να πάνε σε τίμιους αγρότες, γιατί μοίραζε λεφτά για να πάρει ψηφαλάκια, γιατί αντί να κάνει ελέγχους τους εμπόδιζε. Και μάλιστα, όταν δύο πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ πήγαν να σηκώσουν κεφάλι και να ζητήσουν ελέγχους, καρατομήθηκαν, τους "παραιτήσατε". Ξέρετε γιατί; Γιατί είσαστε κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος με υπογραφή και σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Κλείνοντας ζήτησε εκλογές: «Σήμερα βάζετε ένα μόνιμο στίγμα στην ελληνική δημοκρατία. Δεν είστε μόνο μία διεφθαρμένη κυβέρνηση. Αλλά και επικίνδυνη για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη. Για αυτό απαιτείται παραίτηση της κυβέρνησης. Και να στηθούν κάλπες, για να φύγει αυτή η ανάλγητη και διαπλεκόμενη κυβέρνηση, και μία προοδευτική και δημοκρατική κυβέρνηση με κορμό και πυλώνα τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να αναλάβει την ευθύνη της χώρας και να αποδείξει ότι τα πράγματα γίνονται και αλλιώς. Και όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο καλύτερο για όλους και για τη χώρα μας!».

