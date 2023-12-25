«Θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα την υπερηφάνεια μου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας που φυλάσσουν τα ακριτικά μας νησιά, τις εσχατιές της πατρίδας μας». Αυτό τόνισε σε δήλωσή του μετά την επίσκεψη στην τορπιλάκατο «Δανιόλος» στη Σύμη ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Σήμερα, ημέρα των Χριστουγέννων, η ελληνική κοινωνία οφείλει να ευχηθεί στα στελέχη τους να είναι πάντα καλά» πρόσθεσε με ανάρτησή του στο Χ ο κ. Δένδιας.

Σε άλλη ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι παρακάθισε στο εορταστικό γεύμα των Χριστουγέννων, στο στρατόπεδο «Ταξιάρχου Μάρκου Κλαδάκη», της ΔΑΝ Σύμης.

«Είχα την ευκαιρία να ευχηθώ χρόνια πολλά στα στελέχη και τους οπλίτες θητείας, αλλά και να διαπιστώσω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ανθρώπους που υπερασπίζονται τη σημαία και την πατρίδα, σε αυτό το σημείο των συνόρων μας» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα την υπερηφάνεια μου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας που φυλάσσουν τα ακριτικά μας νησιά, τις εσχατιές της πατρίδας μας. Σήμερα, ημέρα των Χριστουγέννων, η ελληνική κοινωνία οφείλει να ευχηθεί στα στελέχη τους να είναι πάντα καλά.… pic.twitter.com/bAPq1MR7uS — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 25, 2023

Στο εορταστικό γεύμα των Χριστουγέννων, στο Στρατόπεδο «Ταξιάρχου Μάρκου Κλαδάκη», της ΔΑΝ Σύμης. Είχα την ευκαιρία να ευχηθώ χρόνια πολλά στα στελέχη και τους οπλίτες θητείας, αλλά και να διαπιστώσω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ανθρώπους που υπερασπίζονται τη σημαία και την… pic.twitter.com/HjSmaTvlgd — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 25, 2023

Τόσο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και οι κάτοικοι των ακριτικών μας νησιών, όχι απλώς «φυλάττουν Θερμοπύλες», αλλά αποτελούν την ουσία των γεωγραφικών ορίων του Ελληνισμού.



Η πατρίδα μας μπορεί να υπάρξει και να διατηρηθεί όπως την παραλάβαμε, για να την παραδώσουμε στους… pic.twitter.com/UrNQdN7MPX

— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 25, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.